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РИА Новости

Путин рассказал о координации с ОАЭ политики на рынке углеводородов

14:33 15.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АБУ-ДАБИ, 15 окт - РИА Новости. Россия и ОАЭ продолжают координировать усилия и политику на мировом рынке углеводородов, заявил президент России Владимир Путин на переговорах в Абу-Даби.
"Мы продолжаем координировать наши усилия и нашу политику на мировом рынке углеводородов, в том числе, благодаря соглашению ОПЕК+", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи
14:13РИА Новости
Россия готова поддерживать ОАЭ в космической отрасли, заявил Путин
Президент РФ во вторник прибыл в ОАЭ из Саудовской Аравии, где накануне провел встречи с королем Сальманом бен Абдель Азизом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом.
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