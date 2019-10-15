Путин рассказал о координации с ОАЭ политики на рынке углеводородов

АБУ-ДАБИ, 15 окт - РИА Новости. Россия и ОАЭ продолжают координировать усилия и политику на мировом рынке углеводородов, заявил президент России Владимир Путин на переговорах в Абу-Даби.
"Мы продолжаем координировать наши усилия и нашу политику на мировом рынке углеводородов, в том числе, благодаря соглашению ОПЕК+", - сказал он.
Президент РФ во вторник прибыл в ОАЭ из Саудовской Аравии, где накануне провел встречи с королем Сальманом бен Абдель Азизом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом.