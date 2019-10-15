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РИА Новости
Война в Сирии

Лаврентьев рассказал о постоянно ведущемся диалоге между Турцией и Сирией

14:32 15.10.2019
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© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в фотобанкСпецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 15 окт - РИА Новости. Диалог между Турцией и Сирией идет постоянно, Минобороны, МИД, спецслужбы ведут переговоры в режиме реального времени, сообщил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
Он утвердительно ответил на вопрос журналистов, сохраняется ли взаимодействие Анкары и Дамаска в нынешней ситуации.
"Диалог между Турцией и Сирией идет, он постоянно идет. И сейчас, по линии министерств обороны, иностранных дел, спецслужб - переговоры идут в реальном режиме времени", - сказал Лаврентьев.
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