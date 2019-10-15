Леди Гага отказалась от песни, записанной с обвиняемым в изнасилованиях

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Леди Гага выпустит переиздала альбом Artpop без песни Do What U Want (With My Body), в записи которой принимал участие скандально известный певец R Kelly, сообщает Independent.
Новая версия диска выйдет на CD и на виниле.
Релиз пластинки запланирован на 11 ноября, через шесть лет после выхода оригинальной версии.
В январе леди Гага извинялась за сотрудничество с Kelly, который сейчас ожидает суда по обвинениям в 13 случаях сексуального насилия. Певица также удалила песню со стриминговых сервисов.
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