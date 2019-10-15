Лаврентьев рассказал, что помогло бы восстановить суверенитет Сирии

АБУ-ДАБИ, 15 окт - РИА Новости. Налаживание диалога курдов с Дамаском будет большим шагом по восстановлению суверенитета, территориальной целостности и независимости Сирии, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Мы все надеемся, что призывы, которые были раньше, о том, что ситуация на северо-востоке (Сирии – ред.) должна нормализоваться за счет диалога курдов с центральным правительством - если действительно эта тенденция, которая сейчас складывается, которую мы видим, она возобладает и будет дальше идти в это направлении- то я думаю, что, конечно, это будет большой шаг вперед по восстановлению суверенитета, территориальной целостности и, естественно, независимости Сирии", - сказал Лаврентьев журналистам.
По его мнению, действия Анкары способствовали диалогу курдов с Дамаском.
"Фактически она подтолкнула. Потому что курды почувствовали себя, естественно, защищенными", - сказал Лаврентьев.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
* Запрещенная в России террористическая организация.