Лаврентьев рассказал, что помогло бы восстановить суверенитет Сирии

"Мы все надеемся, что призывы, которые были раньше, о том, что ситуация на северо-востоке (Сирии – ред.) должна нормализоваться за счет диалога курдов с центральным правительством - если действительно эта тенденция, которая сейчас складывается, которую мы видим, она возобладает и будет дальше идти в это направлении- то я думаю, что, конечно, это будет большой шаг вперед по восстановлению суверенитета, территориальной целостности и, естественно, независимости Сирии", - сказал Лаврентьев журналистам.