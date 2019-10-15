Энергетика, космос и туризм: о чем говорил Путин на переговорах в ОАЭ

АБУ-ДАБИ, 15 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на переговорах с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заид аль-Нахайяном перечислил ключевые вопросы в отношениях двух стран: это взаимодействие на международной арене, сотрудничество в энергетике, космической сфере и туризме.

Он отметил, что российско-эмиратские отношения успешно развиваются в дружественном и конструктивном ключе.

"Расширяются связи в культурно-экономической и гуманитарной сферах, поддерживается плотная координация по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня, прежде всего по Сирии, Ливии, Йемену, по ситуации в Персидском заливе", — сказал глава российского государства.

Политический диалог он назвал регулярным и содержательным.

Кроме того, отметил Путин, страны продолжают координацию усилий и политики на мировом рынке углеводородов (в том числе благодаря соглашению ОПЕК+), а также совместную работу в стартапах, в области энергетики и мирного атома.

Президент подчеркнул, что Россия готова и далее оказывать ОАЭ содействие в космической отрасли — в спутниковой навигации и запусках аппаратов на орбиту.

Что касается туризма, то, напомнил Путин, у российских туристов ОАЭ — одно из популярных направлений, а рост турпотока в прошлом году составил 23 процента.

"По оценке российского Центробанка, наши туристы потратили в Эмиратах более 1,3 миллиарда долларов, что сопоставимо с объемом нашего товарооборота", — сказал президент.