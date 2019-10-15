Для проведения "Географического диктанта" подготовлено более 5000 площадок

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Международная просветительская акция Русского географического общества "Географический диктант" стартует в 12.00 27 октября 2019 года на более чем 5 тысячах специально организованных площадок, сообщили в РГО. Центральным местом проведения диктанта станет Шуваловский корпус Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.

По словам организаторов, к 14 октября было зарегистрировано 5080 площадок, еще около 500 в настоящий момент находятся на модерации. Таким образом, общее число площадок может составить порядка 5,5 тысячи.

Географический диктант состоится не только на территории России, но и в 101 иностранном государстве. К акции присоединились Великобритания, Греция, Сербия, Австрия, Турция, Сирия, Иран, Египет, Камбоджа, Япония, Австралия и другие страны.

Как подчеркнули в РГО, диктант будет проводиться как очно, так и в интернете. Онлайн-версию тестирования можно будет пройти с 14.00 27 октября до 14.00 31 октября на сайте проекта – dictant.rgo.ru

Также в этом году совместно со Всероссийским обществом слепых впервые был разработан адаптированный вариант диктанта для инвалидов по зрению. Они смогу принять участие в акции на 234 площадках по всей стране.

Диктант будет состоять из 40 вопросов, составленных редакторами телевикторины "Своя игра" совместно с экспертами РГО и разделенных на две части, различающиеся степенью сложности. Первая часть базового уровня из 10 вопросов нацелена на проверку общих знаний по географии. Вторая, более сложная, потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию.