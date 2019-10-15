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РИА Новости

Для проведения "Географического диктанта" подготовлено более 5000 площадок

14:30 15.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковРегистрация участников Всероссийского географического диктанта в Шуваловском корпусе Московского государственного университета
Регистрация участников Всероссийского географического диктанта в Шуваловском корпусе Московского государственного университета
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Международная просветительская акция Русского географического общества "Географический диктант" стартует в 12.00 27 октября 2019 года на более чем 5 тысячах специально организованных площадок, сообщили в РГО. Центральным местом проведения диктанта станет Шуваловский корпус Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.
По словам организаторов, к 14 октября было зарегистрировано 5080 площадок, еще около 500 в настоящий момент находятся на модерации. Таким образом, общее число площадок может составить порядка 5,5 тысячи.
Географический диктант состоится не только на территории России, но и в 101 иностранном государстве. К акции присоединились Великобритания, Греция, Сербия, Австрия, Турция, Сирия, Иран, Египет, Камбоджа, Япония, Австралия и другие страны.
Как подчеркнули в РГО, диктант будет проводиться как очно, так и в интернете. Онлайн-версию тестирования можно будет пройти с 14.00 27 октября до 14.00 31 октября на сайте проекта – dictant.rgo.ru.
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Также в этом году совместно со Всероссийским обществом слепых впервые был разработан адаптированный вариант диктанта для инвалидов по зрению. Они смогу принять участие в акции на 234 площадках по всей стране.
Диктант будет состоять из 40 вопросов, составленных редакторами телевикторины "Своя игра" совместно с экспертами РГО и разделенных на две части, различающиеся степенью сложности. Первая часть базового уровня из 10 вопросов нацелена на проверку общих знаний по географии. Вторая, более сложная, потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию.
Акция "Географический диктант" состоится в пятый раз. В 2018 году в ней приняло участие более 376 тысяч человек (257 тысяч – на очных площадках и 119 тысяч – в интернете).
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