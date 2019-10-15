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РИА Новости

Полиция Краснодара разыскивает воровку, укравшую деньги у пенсионерки

14:26 15.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 15 окт - РИА Новости. Полиция Краснодара разыскивает воровку, укравшую деньги у пенсионерки в почтовом отделении и попавшую при этом на видео, сообщили РИА Новости в УМВД по Краснодару.
В соцсетях появилось видео, снятое камерами наблюдения, на котором видно, как девушка, прикрыв свою руку листом бумаги, вытаскивает у пожилой женщины деньги из паспорта. Ситуация разворачивается у стойки обслуживания клиентов, судя по тайм-коду записи, в понедельник в полдень.
"Произошло в отделении почтовой связи на улице Московской в Краснодаре… Следственно-оперативной группой был проведён осмотр места преступления. По факту кражи у пенсионерки денежных средств в размере 25 тысяч рублей возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, санкции которой предусматривают максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Проводится необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание злоумышленницы", - сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Краснодару, отвечая на вопрос о появившемся в сети видео, зафиксировавшем кражу.
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