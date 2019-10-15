В Крыму полиция проводит проверку после драки студента с преподавателями

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту конфликта между студентом и преподавателями в Керченском государственном морском технологическом университете (КГМТУ), сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
Ранее студент КГМТУ Артем Беркус на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил, что между ним и тремя преподавателями произошла драка в деканате морского факультета. По его словам, конфликт случился из-за попытки снять на мобильный телефон грубое и оскорбительное поведение преподавателей. Беркус отметил, что его "бросили на пол и обездвижили", забрали телефон, и в целях самообороны он был вынужден вцепиться зубами в палец одного из преподавателей. Сейчас студент находится дома и принял решение оставить учебу в университете.
"Поступили заявления от обеих сторон конфликта. Сейчас проводится проверка", - сообщили в полицейском главке.