В Крыму полиция проводит проверку после драки студента с преподавателями

Ранее студент КГМТУ Артем Беркус на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил, что между ним и тремя преподавателями произошла драка в деканате морского факультета. По его словам, конфликт случился из-за попытки снять на мобильный телефон грубое и оскорбительное поведение преподавателей. Беркус отметил, что его "бросили на пол и обездвижили", забрали телефон, и в целях самообороны он был вынужден вцепиться зубами в палец одного из преподавателей. Сейчас студент находится дома и принял решение оставить учебу в университете.