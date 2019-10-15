Специалисты нашли тела четырех погибших на месте крушения Ан-72 в ДРК

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Специалисты нашли тела четырех погибших на месте крушения грузового военного самолета Ан-72 в Демократической республике Конго (ДРК), сообщает местное издание Actualite со ссылкой на канцелярию президента страны.
По данным издания, обломки самолета найдены около города Коле, провинция Санкуру. Как отмечает канцелярия президента, обнаружение кабины самолета должно ускорить расследование авиакатастрофы, "чтобы пролить свет на трагическое событие".
Après la localisation de l’épave, les équipes déployées tenteront d’atteindre à pied le lieu du crash ce mardi https://t.co/0ckq6w6VKi— ACTUALITE.CD (@actualitecd) October 15, 2019
Ранее сообщалось, что грузовой военный самолет Ан-72, который обеспечивал перевозки президента ДРК Феликса Чисекеди, потерпел крушение на востоке страны. На борту находились восемь человек. По данным Actualite, пассажирами самолета были три сотрудника службы охраны президента, а также его личный водитель.
Посольство России в Демократической республики Конго сообщило, что на борту Ан-72 находились двое российских пилотов. По словам пресс-атташе посольства Натальи Кононовой, их тела спасатели пока не обнаружили.