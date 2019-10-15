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РИА Новости

Специалисты нашли тела четырех погибших на месте крушения Ан-72 в ДРК

14:24 15.10.2019 (обновлено: 14:27 15.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСамолет Ан-72
Самолет Ан-72
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Самолет Ан-72. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Специалисты нашли тела четырех погибших на месте крушения грузового военного самолета Ан-72 в Демократической республике Конго (ДРК), сообщает местное издание Actualite со ссылкой на канцелярию президента страны.
По данным издания, обломки самолета найдены около города Коле, провинция Санкуру. Как отмечает канцелярия президента, обнаружение кабины самолета должно ускорить расследование авиакатастрофы, "чтобы пролить свет на трагическое событие".
Ранее сообщалось, что грузовой военный самолет Ан-72, который обеспечивал перевозки президента ДРК Феликса Чисекеди, потерпел крушение на востоке страны. На борту находились восемь человек. По данным Actualite, пассажирами самолета были три сотрудника службы охраны президента, а также его личный водитель.
Посольство России в Демократической республики Конго сообщило, что на борту Ан-72 находились двое российских пилотов. По словам пресс-атташе посольства Натальи Кононовой, их тела спасатели пока не обнаружили.
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