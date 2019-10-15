Специалисты нашли тела четырех погибших на месте крушения Ан-72 в ДРК

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Специалисты нашли тела четырех погибших на месте крушения грузового военного самолета Ан-72 в Демократической республике Конго (ДРК), сообщает местное Специалисты нашли тела четырех погибших на месте крушения грузового военного самолета Ан-72 в Демократической республике Конго (ДРК), сообщает местное издание Actualite со ссылкой на канцелярию президента страны.

По данным издания, обломки самолета найдены около города Коле, провинция Санкуру. Как отмечает канцелярия президента, обнаружение кабины самолета должно ускорить расследование авиакатастрофы, "чтобы пролить свет на трагическое событие".

Après la localisation de l’épave, les équipes déployées tenteront d’atteindre à pied le lieu du crash ce mardi https://t.co/0ckq6w6VKi — ACTUALITE.CD (@actualitecd) October 15, 2019

Ранее сообщалось, что грузовой военный самолет Ан-72, который обеспечивал перевозки президента ДРК Феликса Чисекеди, потерпел крушение на востоке страны. На борту находились восемь человек. По данным Actualite, пассажирами самолета были три сотрудника службы охраны президента, а также его личный водитель.