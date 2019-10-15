Startsmile представил рейтинг лучших частных стоматологий России 2019

Группа компаний Startsmile представила седьмой ежегодный рейтинг лучших российских частных стоматологий 2019 года — Startsmile ТОП. Это социально ориентированный проект, основная задача которого - определить лидеров отрасли и помочь пациентам найти клинику, предоставляющую комплекс высококлассных стоматологических услуг. В 2019 году в рейтинге участвовало более тысячи стоматологий из более чем ста городов России.

Все участники были разделены на три категории:

- клиники, которые работают более трёх лет — это основная категория, включающая 100 стоматологий. Здесь лидерами оказались отдельные профильные учреждения, не являющиеся частью многопрофильных медицинских центров. В топ-10 большинство клиник — московские, образующие тем самым рейтинг стоматологий Москвы 2019 . Но в целом в рейтинг лучших попали и региональные стоматологии;

- клиники-новички, которые работают не более трёх лет — здесь представлено 30 стоматологий, так как только что открывшиеся клиники зачастую не могут похвастаться штатом опытных стоматологов и передовыми технологиями. Несколько клиник-лидеров этой категории из прошлых рейтингов в 2019 году перешли в основную категорию;

- сетевые стоматологические клиники — в этой категории было выделено 50 лучших профильных учреждений, именно здесь представлено наибольшее количество региональных клиник, многие из них попали в первую двадцатку.

Больше всего баллов клиникам начислялось за уровень технической оснащённости, наличие в штате высокопрофессиональных стоматологов и возможность пройти все виды стоматологического лечения в одном месте. В 2019 году акцент также был сделан на уровне сервиса и информационной открытости, которая оценивалась, исходя из позиционирования клиники в интернете.

Чтобы попасть в Startsmile ТОП 2019 каждая клиника прошла оценку по более, чем 200 критериям, большинство из которых каждый год корректируются в соответствии с тенденциями развития отрасли.

Тенденции стоматологической отрасли, которые выявил рейтинг Startsmile TOP в 2019 году:

- Технологический рост не только столичных, но и региональных клиник. Правда, если в Москве стоматологии бизнес- и премиум-класса уже активно используют около 90% технологических новинок, то в регионах этот показатель несколько ниже, но тоже наблюдается положительная динамика внедрения в работу новейшего оборудования и методик лечения.

- Тесная связь стоматологии и косметологии. Растёт число клиник, предлагающих одновременно стоматологические и косметологические услуги для достижения наиболее гармоничного и естественного результата лечения.

- Улучшение качества сайтов клиник. Если раньше стоматологии создавали преимущественно лендинги, то сейчас всё больше клиник разрабатывает полноценные многостраничные сайты, не забывая при этом про адаптивную вёрстку для мобильных устройств. Многие клиники ведут активную работу в интернете, в том числе создают аккаунты в социальных сетях. Также всё чаще в соцсетях появляются личные странички врачей.

-Объединение в группы. В 2019 году наблюдается тенденция к ребрендингу клиник, их объединению, вступлению в различные альянсы. По всей видимости, это происходит в целях экономии средств и желании клиник повысить шанс на выживание в высококонкурентной среде.

- Появление стоматологических студий на один-два кабинета. Цифровые технологии, пришедшие в стоматологию, упрощают работу и значительно сокращают сроки лечения. Например, технология CAD/CAM (Computer Aided Design Computer Aided Manufacture — дизайн с помощью компьютера и производство с помощью компьютера) позволяет установить зубной протез за несколько часов. Маленькая площадь стоматологических студий позволяет их владельцам сократить расходы, но не всегда дает возможность установить все оборудование, необходимое для комплексного лечения. Поэтому в Startsmile TOP подобные стоматологии отсутствуют.

Посмотреть полный рейтинг лучших частных стоматологических клиник России Startsmile TOP 2019 можно здесь

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О Startsmile Group:

Startsmile Group — группа компаний, созданная в 2010 году. Основные направления в онлайн-сфере — это web-разработка, маркетинг, SEO, PR, SMM*, исследовательская и издательская деятельность.

В группу компаний входят:

- Startsmile.ru — экспертный онлайн-журнал о стоматологии с ежемесячной аудиторией 400 000 человек;

- Startsmile TOP — независимое и некоммерческое исследование рынка частной стоматологии России при поддержке ИД "КоммерсантЪ";

- Startsmile — глянцевое издание о здоровье, красоте и молодости улыбки с тиражом 20 000 экземпляров;

- Startsmile Agency — узкоспециализированное агентство медицинского маркетинга с опытом работы более 8 лет;

- Startsmile Shop — интернет-магазин с эксклюзивными товарами для красоты и здоровья улыбки.

*Веб-разработка, СЕО, пиар, маркетинг в социальных медиа