Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T14:37Z
https://ria.ru/20191015/1559812212.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155981/21/1559812104_0:23:1300:754_1036x0_80_0_0_57a0ca8a8ced380a00fb6fb043e09c4a.jpg
РИА Новости
Партнерский материал

Startsmile представил рейтинг лучших частных стоматологий России 2019

14:24 15.10.2019 (обновлено: 14:37 15.10.2019)
29
© Группа компаний StartsmileРейтинг лучших российских частных стоматологий — Startsmile ТОП
Рейтинг лучших российских частных стоматологий — Startsmile ТОП
© Группа компаний Startsmile
Группа компаний Startsmile представила седьмой ежегодный рейтинг лучших российских частных стоматологий 2019 года — Startsmile ТОП. Это социально ориентированный проект, основная задача которого - определить лидеров отрасли и помочь пациентам найти клинику, предоставляющую комплекс высококлассных стоматологических услуг. В 2019 году в рейтинге участвовало более тысячи стоматологий из более чем ста городов России.
Все участники были разделены на три категории:
- клиники, которые работают более трёх лет — это основная категория, включающая 100 стоматологий. Здесь лидерами оказались отдельные профильные учреждения, не являющиеся частью многопрофильных медицинских центров. В топ-10 большинство клиник — московские, образующие тем самым рейтинг стоматологий Москвы 2019. Но в целом в рейтинг лучших попали и региональные стоматологии;
- клиники-новички, которые работают не более трёх лет — здесь представлено 30 стоматологий, так как только что открывшиеся клиники зачастую не могут похвастаться штатом опытных стоматологов и передовыми технологиями. Несколько клиник-лидеров этой категории из прошлых рейтингов в 2019 году перешли в основную категорию;
- сетевые стоматологические клиники — в этой категории было выделено 50 лучших профильных учреждений, именно здесь представлено наибольшее количество региональных клиник, многие из них попали в первую двадцатку.
Больше всего баллов клиникам начислялось за уровень технической оснащённости, наличие в штате высокопрофессиональных стоматологов и возможность пройти все виды стоматологического лечения в одном месте. В 2019 году акцент также был сделан на уровне сервиса и информационной открытости, которая оценивалась, исходя из позиционирования клиники в интернете.
Чтобы попасть в Startsmile ТОП 2019 каждая клиника прошла оценку по более, чем 200 критериям, большинство из которых каждый год корректируются в соответствии с тенденциями развития отрасли.
Тенденции стоматологической отрасли, которые выявил рейтинг Startsmile TOP в 2019 году:
- Технологический рост не только столичных, но и региональных клиник. Правда, если в Москве стоматологии бизнес- и премиум-класса уже активно используют около 90% технологических новинок, то в регионах этот показатель несколько ниже, но тоже наблюдается положительная динамика внедрения в работу новейшего оборудования и методик лечения.
- Тесная связь стоматологии и косметологии. Растёт число клиник, предлагающих одновременно стоматологические и косметологические услуги для достижения наиболее гармоничного и естественного результата лечения.
- Улучшение качества сайтов клиник. Если раньше стоматологии создавали преимущественно лендинги, то сейчас всё больше клиник разрабатывает полноценные многостраничные сайты, не забывая при этом про адаптивную вёрстку для мобильных устройств. Многие клиники ведут активную работу в интернете, в том числе создают аккаунты в социальных сетях. Также всё чаще в соцсетях появляются личные странички врачей.
-Объединение в группы. В 2019 году наблюдается тенденция к ребрендингу клиник, их объединению, вступлению в различные альянсы. По всей видимости, это происходит в целях экономии средств и желании клиник повысить шанс на выживание в высококонкурентной среде.
- Появление стоматологических студий на один-два кабинета. Цифровые технологии, пришедшие в стоматологию, упрощают работу и значительно сокращают сроки лечения. Например, технология CAD/CAM (Computer Aided Design Computer Aided Manufacture — дизайн с помощью компьютера и производство с помощью компьютера) позволяет установить зубной протез за несколько часов. Маленькая площадь стоматологических студий позволяет их владельцам сократить расходы, но не всегда дает возможность установить все оборудование, необходимое для комплексного лечения. Поэтому в Startsmile TOP подобные стоматологии отсутствуют.
Посмотреть полный рейтинг лучших частных стоматологических клиник России Startsmile TOP 2019 можно здесь.
16+
О Startsmile Group:
Startsmile Group — группа компаний, созданная в 2010 году. Основные направления в онлайн-сфере — это web-разработка, маркетинг, SEO, PR, SMM*, исследовательская и издательская деятельность.
В группу компаний входят:
- Startsmile.ru — экспертный онлайн-журнал о стоматологии с ежемесячной аудиторией 400 000 человек;
- Startsmile TOP — независимое и некоммерческое исследование рынка частной стоматологии России при поддержке ИД "КоммерсантЪ";
- Startsmile — глянцевое издание о здоровье, красоте и молодости улыбки с тиражом 20 000 экземпляров;
- Startsmile Agency — узкоспециализированное агентство медицинского маркетинга с опытом работы более 8 лет;
- Startsmile Shop — интернет-магазин с эксклюзивными товарами для красоты и здоровья улыбки.
*Веб-разработка, СЕО, пиар, маркетинг в социальных медиа
**Startsmile Group - группа компаний Стартсмайл; Startsmile TOP –Стартсмайл ТОП; Startsmile Agency – Стартсмайл Эдженси; Startsmile Shop – Стартсмайл Шоп
000000
Обсудить 0
Общество
Рекомендуем
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: для тверичан освободили порядка 9 тысяч "мигрантских" рабочих мест
РИА
Новости
ебоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ, храм Христа Спасителя, храм Воскресения Христова в Кадашах (справа)
Правительство Москвы прогнозирует рост столичных зарплат на 9%
Руки в наручниках
Случаи задержания граждан России по запросу США в третьих странах
Молодая пара на фестивале
"Открытие Брокер" приглашает на инвестиционный фестиваль
Лента
новостей
Врач станции скорой медицинской помощи проверяет аптечку в кабинете комплектации бригад
В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии грязных рук на вспышки инфекций
Города мира. Сеул
Власти Южной Кореи потратят почти $2 млрд на автомобили будущего
Гости на съезде Общероссийского народного фронта в Москве
ОНФ выявил недоработки в проекте приказа Минкомсвязи о цифровых продуктах
Праздничное шоу Валентина Юдашкина в Кремле
"Натуральный блондин" Николай Басков принимает поздравления — певцу 43
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Медведев: границы приаэродромных территорий должны быть определены
Вид на Москву
Конференция "Конкуренция. Рынки. Цифры. Люди" стартует в Москве 22 октября
Город Вологда
Новые передвижные ФАПы поступили на Вологодчину
Золотая медаль Нобелевской премии
Лауреаты премии памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год
Чебоксары
В Чувашии финансирование мероприятий по трудоустройству возросло в 1,5 раза
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:18Госдума приняла в I чтении проект о материальной ответственности военных
15:17RT подарил ушанку Пласидо Доминго
15:16Адвокат: осужденных за подготовку диверсий в Крыму украинцев обменяют
15:15Полиция задержала троих мужчин, привязавших жителя Архангельска к столбу
15:13Медведев поручил Минприроды и МЧС совместно улучшить авиалесоохрану
15:12Путин 16 октября проведет совещание по ликвидации последствий паводков
15:11В Москве из-за предмета, похожего на гранату, эвакуировали детский сад
15:09Власти востока Ливии заявили о вмешательстве в конфликт Турции и Катара
15:08Медведев раскритиковал чиновников за бесконечный поток бюрократии
15:07Путин отметил, как похорошел Абу-Даби
15:06Украинский министр рассказал о прибыли от ж/д сообщения с Россией
15:02Рост цен на авиабилеты может выйти за пределы инфляции, сообщили в ФАС
15:01МИД Катара назвал причины напряженных отношений с Саудовской Аравией
15:00В России в этом году аннулировали более 35 тысяч водительских удостоверений
14:58Сторонники независимости Каталонии продолжают блокировать дороги
14:54В Сербии прокомментировали ход строительства газопровода "Турецкий поток"
14:54Защита осужденной в России израильтянки связала ее приговор с делом Буркова
14:53В ЛНР назвали возможные причины активизации украинских силовиков в Донбассе
14:48"Росатом" и корпорация по атомной энергии ОАЭ договорились о сотрудничестве
14:47"Лукойл", "Газпром нефть" и РФПИ подписали соглашения с ОАЭ
Лента новостейМолния