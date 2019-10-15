Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T14:23Z
https://ria.ru/20191015/1559812156.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/148593/11/1485931128_0:251:4811:2957_1036x0_80_0_0_b688a4738837fe8861a4f216a89a6518.jpg
РИА Новости

СМИ: число погибших в результате обрушения в банке в Китае возросло до пяти

14:23 15.10.2019
112
© AP Photo / Ng Han GuanСкорая помощь в Пекине, КНР
Скорая помощь в Пекине, КНР
© AP Photo / Ng Han Guan
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Число погибших в результате обрушения в здании банка в китайской провинции Цзилинь возросло до пяти человек, сообщает агентство China News.
Ранее сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших.
Как сообщается, во вторник на месте обрушения завершились поисково-спасательные работы, после чего число погибших увеличилось до пяти. Причина происшествия расследуется.
Инцидент произошел в понедельник в сельском коммерческом банке городского округа Байчэн. В здании четыре этажа, площадь - более 900 квадратных метров. Во время происшествия там проходили ремонтные работы.
Разрушенные дома после тайфуна Хагибис в Японии. 15 октября 2019
14:17РИА Новости
Число жертв тайфуна в Японии возросло до 73 человек
101100
Обсудить 0
КитайВ мире
Рекомендуем
Самолет Ан-72
Специалисты нашли тела четырех погибших на месте крушения Ан-72 в ДРК
РИА
Новости
Разрушенные дома после тайфуна Хагибис в Японии. 15 октября 2019
Число жертв тайфуна в Японии возросло до 73 человек
Сотрудник полиции
В Крыму полиция проводит проверку после драки студента с преподавателями
Церемония похорон летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза генерал-майора авиации Алексея Леонова
Космонавта Алексея Леонова похоронили в Мытищах
Лента
новостей
Донбасс
В ЛНР опровергли информацию о причастности к обстрелу участка у Золотого
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В Башкирии три женщины пострадали при столкновении маршрутки с легковушкой
Директор Ближневосточного департамента МИД России Сергей Вершинин перед началом встречи по Сирии в Астане. 23 января 2017
Вершинин обсудил с представителем генсека ООН ситуацию в Центральной Азии
Полиция
Полиция Краснодара разыскивает воровку, укравшую деньги у пенсионерки
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Путин отметил содержательность и регулярность политического диалога с ОАЭ
Скорая помощь, Индия
В Индии попал в ДТП туристический автобус, не менее восьми человек погибли
Автомобили скорой помощи в Турции
Турецкий военный погиб из-за обстрела в районе сирийского Манбиджа
Скорая помощь в Пекине, КНР
В Китае при взрыве на химзаводе погибли четыре человека
Медсестра в прививочном кабинете
70% необходимого объема вакцин от гриппа поставлены в российские регионы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:18Госдума приняла в I чтении проект о материальной ответственности военных
15:17RT подарил ушанку Пласидо Доминго
15:16Адвокат: осужденных за подготовку диверсий в Крыму украинцев обменяют
15:15Полиция задержала троих мужчин, привязавших жителя Архангельска к столбу
15:13Медведев поручил Минприроды и МЧС совместно улучшить авиалесоохрану
15:12Путин 16 октября проведет совещание по ликвидации последствий паводков
15:11В Москве из-за предмета, похожего на гранату, эвакуировали детский сад
15:09Власти востока Ливии заявили о вмешательстве в конфликт Турции и Катара
15:08Медведев раскритиковал чиновников за бесконечный поток бюрократии
15:07Путин отметил, как похорошел Абу-Даби
15:06Украинский министр рассказал о прибыли от ж/д сообщения с Россией
15:02Рост цен на авиабилеты может выйти за пределы инфляции, сообщили в ФАС
15:01МИД Катара назвал причины напряженных отношений с Саудовской Аравией
15:00В России в этом году аннулировали более 35 тысяч водительских удостоверений
14:58Сторонники независимости Каталонии продолжают блокировать дороги
14:54В Сербии прокомментировали ход строительства газопровода "Турецкий поток"
14:54Защита осужденной в России израильтянки связала ее приговор с делом Буркова
14:53В ЛНР назвали возможные причины активизации украинских силовиков в Донбассе
14:48"Росатом" и корпорация по атомной энергии ОАЭ договорились о сотрудничестве
14:47"Лукойл", "Газпром нефть" и РФПИ подписали соглашения с ОАЭ
Лента новостейМолния