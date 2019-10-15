СМИ: число погибших в результате обрушения в банке в Китае возросло до пяти

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Число погибших в результате обрушения в здании банка в китайской провинции Цзилинь возросло до пяти человек, сообщает агентство China News.

Ранее сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших.

Как сообщается, во вторник на месте обрушения завершились поисково-спасательные работы, после чего число погибших увеличилось до пяти. Причина происшествия расследуется.