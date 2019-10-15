"Открытие Брокер" приглашает на инвестиционный фестиваль

Количество частных инвесторов на российском рынке стабильно растёт, но их пока немного по сравнению с западными странами. В связи с этим конкуренция на рынке брокерских услуг велика, и потому крупные компании готовы благодарить за выбор бренда — причём как существующих, так и потенциальных клиентов. Таким образом, ситуация складывается в пользу клиента — надо только воспользоваться предложениями брокера.

"Открытие Брокер" запустил программу лояльности "O. InveStore!"* и предложил клиентам привлекательные условия. Работает эта программа следующим образом — за совершение сделок клиенту возвращают часть биржевой комиссии бонусными баллами. Никаких схем конвертации — один балл равен одному рублю. Если, скажем, биржевая комиссия составила 5 000 рублей, то компания вернёт инвестору баллами до 5% уплаченной комиссии, то есть 250 рублей. Размер кэшбека** определяется тарифным планом, суммой зачислений на брокерский счёт и оборотами торговли.

Баллы начисляются не только за совершение торговых операций. Заработать можно, например, порекомендовав компанию друзьям или участвуя в акциях и мероприятиях компании.

Потратить бонусные баллы можно в любой момент в "витрине" программы лояльности, выбрав любой из более чем 10 000 товаров разных категорий — от книг и софта до электроники и косметики. При этом, если баллов на нужную покупку не хватает, до 50% стоимости можно оплатить банковской картой.

Срок действия программы не ограничен***, и, более того, брокер проводит акции, во время которых сумма начисляемых баллов резко возрастает.

Именно такая акция проходит сейчас — фестиваль подарков и бонусов "ИнвестФест 2019" . В рамках этого фестиваля процент кэшбека от комиссий за сделки для клиентов с тарифами "Ваш финансовый аналитик" и "Модельный портфель"**** увеличен до 30%!

Больше баллов начислят и за привлечение друзей, которые откроют счёт и подключатся к тарифу "Ваш финансовый аналитик". Кроме того, участник акции, пополнивший индивидуальный инвестиционный счёт с модельным портфелем, получит бонусные баллы в размере 0,3% от суммы внесённых денежных средств.

Но и это ещё не всё — в рамках того же фестиваля "ИнвестФест 2019" объявлен конкурс в социальных сетях в трёх номинациях — прогноз, показавший наибольшую доходность, получивший наибольшее количество лайков и репостов и признанный экспертами компании, как самый оригинальный. Победа в этих номинациях будет вознаграждена призами, соответственно, в размере 15 000, 6 000 и 4 000 бонусных баллов.

Воспользоваться предложениями брокера смогут не только клиенты — даже не открывая брокерский счёт, можно поучаствовать в инвестиционном тест-драйве, в ходе которого участнику фестиваля предоставят доступ к платным видеокурсам, а также к инвестиционным идеям аналитиков компании. Для тех, кто делает свои первые шаги на рынке, такое предложение, пожалуй, хороший способ сэкономить на обучении и консультациях специалистов.

"ИнвестФест 2019" продлится до 31 октября 2019 года — не упускайте возможность воспользоваться выгодным предложением!

* Бонусная программа "О.Инвестор!".

**Кэшбек — возврат части уплаченной комиссии в виде баллов на бонусный счёт.

*** Брокер вправе в любой момент без объяснения причин в одностороннем порядке прекратить действие Программы в соответствии с правилами Программы "O. InveStore!", доступными в личном кабинете клиента.

****В акции участвуют тарифы "Ваш финансовый аналитик. Инвестор", "Ваш финансовый аналитик. Универсальный", "Модельный портфель", "Модельный портфель (ИИС)"

"Организатор акции и конкурса АО "Открытие Брокер", сроки акции и конкурса с 2 сентября по 31 октября 2019 года. Подробности о правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на https://open-broker.ru/investfest-2019/"

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Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении № 2 "Тарифы" к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО "Открытие Брокер". Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.