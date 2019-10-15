Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T14:38Z
https://ria.ru/20191015/1559812112.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155981/20/1559812051_127:0:1880:986_1036x0_80_0_0_041346e770acb4f16b1e193fc79ab157.jpg
РИА Новости
Партнерский материал

"Открытие Брокер" приглашает на инвестиционный фестиваль

14:22 15.10.2019 (обновлено: 14:38 15.10.2019)
42
© Фото : предоставлено АО «Открытие Брокер»Молодая пара на фестивале
Молодая пара на фестивале
© Фото : предоставлено АО «Открытие Брокер»
Количество частных инвесторов на российском рынке стабильно растёт, но их пока немного по сравнению с западными странами. В связи с этим конкуренция на рынке брокерских услуг велика, и потому крупные компании готовы благодарить за выбор бренда — причём как существующих, так и потенциальных клиентов. Таким образом, ситуация складывается в пользу клиента — надо только воспользоваться предложениями брокера.
"Открытие Брокер" запустил программу лояльности "O. InveStore!"* и предложил клиентам привлекательные условия. Работает эта программа следующим образом — за совершение сделок клиенту возвращают часть биржевой комиссии бонусными баллами. Никаких схем конвертации — один балл равен одному рублю. Если, скажем, биржевая комиссия составила 5 000 рублей, то компания вернёт инвестору баллами до 5% уплаченной комиссии, то есть 250 рублей. Размер кэшбека** определяется тарифным планом, суммой зачислений на брокерский счёт и оборотами торговли.
Баллы начисляются не только за совершение торговых операций. Заработать можно, например, порекомендовав компанию друзьям или участвуя в акциях и мероприятиях компании.
Потратить бонусные баллы можно в любой момент в "витрине" программы лояльности, выбрав любой из более чем 10 000 товаров разных категорий — от книг и софта до электроники и косметики. При этом, если баллов на нужную покупку не хватает, до 50% стоимости можно оплатить банковской картой.
Срок действия программы не ограничен***, и, более того, брокер проводит акции, во время которых сумма начисляемых баллов резко возрастает.
Именно такая акция проходит сейчас — фестиваль подарков и бонусов "ИнвестФест 2019". В рамках этого фестиваля процент кэшбека от комиссий за сделки для клиентов с тарифами "Ваш финансовый аналитик" и "Модельный портфель"**** увеличен до 30%!
Больше баллов начислят и за привлечение друзей, которые откроют счёт и подключатся к тарифу "Ваш финансовый аналитик". Кроме того, участник акции, пополнивший индивидуальный инвестиционный счёт с модельным портфелем, получит бонусные баллы в размере 0,3% от суммы внесённых денежных средств.
Но и это ещё не всё — в рамках того же фестиваля "ИнвестФест 2019" объявлен конкурс в социальных сетях в трёх номинациях — прогноз, показавший наибольшую доходность, получивший наибольшее количество лайков и репостов и признанный экспертами компании, как самый оригинальный. Победа в этих номинациях будет вознаграждена призами, соответственно, в размере 15 000, 6 000 и 4 000 бонусных баллов.
Воспользоваться предложениями брокера смогут не только клиенты — даже не открывая брокерский счёт, можно поучаствовать в инвестиционном тест-драйве, в ходе которого участнику фестиваля предоставят доступ к платным видеокурсам, а также к инвестиционным идеям аналитиков компании. Для тех, кто делает свои первые шаги на рынке, такое предложение, пожалуй, хороший способ сэкономить на обучении и консультациях специалистов.
"ИнвестФест 2019" продлится до 31 октября 2019 года — не упускайте возможность воспользоваться выгодным предложением!
* Бонусная программа "О.Инвестор!".
**Кэшбек — возврат части уплаченной комиссии в виде баллов на бонусный счёт.
*** Брокер вправе в любой момент без объяснения причин в одностороннем порядке прекратить действие Программы в соответствии с правилами Программы "O. InveStore!", доступными в личном кабинете клиента.
****В акции участвуют тарифы "Ваш финансовый аналитик. Инвестор", "Ваш финансовый аналитик. Универсальный", "Модельный портфель", "Модельный портфель (ИИС)"
"Организатор акции и конкурса АО "Открытие Брокер", сроки акции и конкурса с 2 сентября по 31 октября 2019 года. Подробности о правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на https://open-broker.ru/investfest-2019/".
АО "Открытие Брокер", лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 г. (без ограничения срока действия).
Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении № 2 "Тарифы" к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО "Открытие Брокер". Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.
Не является образовательной деятельностью. Не сопровождается выдачей документов об образовании и (или) квалификации.
001000
Обсудить 0
Новости компаний - ЭкономикаЭкономика
Рекомендуем
Вид на центральную часть города Воронеж
Производитель перфорированного металла стал резидентом воронежской ОЭЗ
РИА
Новости
Клавиатура компьютера
Открыть бизнес на Дальнем Востоке можно будет онлайн
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект об отмене комиссии за переводы внутри банка
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Халифа Хафтар: наша цель – освободить Триполи, а не разрушить его
Лента
новостей
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Татарстан и Газпром организуют перевозки туристов с помощью судов на СПГ
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: для тверичан освободили порядка 9 тысяч "мигрантских" рабочих мест
Нетворкинг клуб Ваш бизнес
Самый большой нетворкинг клуб в России откроется в "Технограде" на ВДНХ
Церемония открытия завода Русская кожа Алтай
ГК "Русская кожа" открыла новый кожевенный завод в Алтайском крае
Рейтинг лучших российских частных стоматологий — Startsmile ТОП
Startsmile представил рейтинг лучших частных стоматологий России 2019
Андрей Коробка на международном инвестиционном форуме Сочи-2015
Япония, Иран и Голландия проявили интерес к сотрудничеству в АПК с Кубанью
Игорь Артемьев
ФАС призвала естественные монополии стать более поворотливыми
Автомобили скорой помощи в Турции
Турецкий военный погиб из-за обстрела в районе сирийского Манбиджа
Сирийские военные в населенном пункте Телль-Тамер в 30 километрах от границы с Турцией
Лаврентьев рассказал, что помогло бы восстановить суверенитет Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:18Госдума приняла в I чтении проект о материальной ответственности военных
15:17RT подарил ушанку Пласидо Доминго
15:16Адвокат: осужденных за подготовку диверсий в Крыму украинцев обменяют
15:15Полиция задержала троих мужчин, привязавших жителя Архангельска к столбу
15:13Медведев поручил Минприроды и МЧС совместно улучшить авиалесоохрану
15:12Путин 16 октября проведет совещание по ликвидации последствий паводков
15:11В Москве из-за предмета, похожего на гранату, эвакуировали детский сад
15:09Власти востока Ливии заявили о вмешательстве в конфликт Турции и Катара
15:08Медведев раскритиковал чиновников за бесконечный поток бюрократии
15:07Путин отметил, как похорошел Абу-Даби
15:06Украинский министр рассказал о прибыли от ж/д сообщения с Россией
15:02Рост цен на авиабилеты может выйти за пределы инфляции, сообщили в ФАС
15:01МИД Катара назвал причины напряженных отношений с Саудовской Аравией
15:00В России в этом году аннулировали более 35 тысяч водительских удостоверений
14:58Сторонники независимости Каталонии продолжают блокировать дороги
14:54В Сербии прокомментировали ход строительства газопровода "Турецкий поток"
14:54Защита осужденной в России израильтянки связала ее приговор с делом Буркова
14:53В ЛНР назвали возможные причины активизации украинских силовиков в Донбассе
14:48"Росатом" и корпорация по атомной энергии ОАЭ договорились о сотрудничестве
14:47"Лукойл", "Газпром нефть" и РФПИ подписали соглашения с ОАЭ
Лента новостейМолния