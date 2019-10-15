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РИА Новости

Вершинин обсудил с представителем генсека ООН ситуацию в Центральной Азии

14:20 15.10.2019
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© РИА Новости / Болат Шайхинов / Перейти в фотобанкДиректор Ближневосточного департамента МИД России Сергей Вершинин перед началом встречи по Сирии в Астане. 23 января 2017
Директор Ближневосточного департамента МИД России Сергей Вершинин перед началом встречи по Сирии в Астане. 23 января 2017
© РИА Новости / Болат Шайхинов
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и спецпредставитель генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман обсудили ситуацию в центральноазиатском регионе, сообщили в МИД РФ.
"Рассмотрена ситуация в центральноазиатском регионе. Подчеркнута важная роль Центра в укреплении стабильности и безопасности в ЦА, развитии регионального сотрудничества по всему комплексу вопросов, стоящих перед государствами Центральной Азии, в том числе с учетом "афганского фактора", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
Отмечается, что в ходе беседы особое внимание было уделено перспективам содействия со стороны Центра ООН решению проблем управления трансграничными водными ресурсами в регионе. Кроме этого, была отмечена необходимость наращивания взаимодействия Центра с ОДКБ, СНГ и ШОС.
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Сергей ВершининНаталья ГерманМИД РФООНРоссияВ мире
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