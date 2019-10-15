Вершинин обсудил с представителем генсека ООН ситуацию в Центральной Азии

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и спецпредставитель генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман обсудили ситуацию в центральноазиатском регионе, сообщили в МИД РФ.

"Рассмотрена ситуация в центральноазиатском регионе. Подчеркнута важная роль Центра в укреплении стабильности и безопасности в ЦА, развитии регионального сотрудничества по всему комплексу вопросов, стоящих перед государствами Центральной Азии, в том числе с учетом "афганского фактора", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.