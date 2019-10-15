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РИА Новости

В Кабардино-Балкарии женщина незаконно перевозила более 900 литров алкоголя

14:19 15.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 15 окт – РИА Новости. Сотрудники полиции в Кабардино-Балкарии задержали местную жительницу, которая пыталась в своем автомобиле незаконно перевезти более 900 литров спиртосодержащей продукции, сообщает региональное МВД.
По данным министерства, в Лескенском районе Кабардино-Балкарии полицейские остановили автомашину Opel, которой управляла ранее судимая 66-летняя жительница Прохладненского района.
"В салоне и багажном отсеке автомобиля были обнаружены 900 литров жидкости с запахом этилового спирта, разлитой в полимерные емкости, и два ящика с алкогольной винной продукцией без федеральных специальных марок акцизного сбора", - говорится в сообщении.
Уточняется, что экспертиза показала, что жидкость в полимерных емкостях является этиловым ректификованным спиртом, а в бутылках находится фальсифицированное вино.
"Женщина привлечена к административной ответственности, материалы переданы в Урванский районный суд для рассмотрения по существу", - отмечает МВД.
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