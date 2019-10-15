В Кабардино-Балкарии женщина незаконно перевозила более 900 литров алкоголя

"В салоне и багажном отсеке автомобиля были обнаружены 900 литров жидкости с запахом этилового спирта, разлитой в полимерные емкости, и два ящика с алкогольной винной продукцией без федеральных специальных марок акцизного сбора", - говорится в сообщении.