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РИА Новости
Камчатский край

Сорок семей в камчатских селах улучшили жилье за счет соцвыплат

14:19 15.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 окт - РИА Новости. Сорок семей, проживающих в сельской местности Камчатки, получили социальные выплаты на приобретение недвижимости, в их числе – семьи молодых специалистов, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.
"Социальные выплаты были перечислены семьям в рамках реализации подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края",- сказал временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Вячеслав Черныш.
По его словам, упомянутая подпрограмма реализуется на условиях софинансировании из федерального бюджета.
При этом он уточнил, что эти цели были направлены почти 48 миллионов рублей, из них 45,5 миллионов – субсидия из федерального бюджета, 2,39 миллиона – из бюджета Камчатского края.
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"В 2019 году живущие на селе семьи переехали в жилье общей площадью порядка 2,4 тысяч квадратных метров, из них более тысячи квадратных метров приобретены молодыми специалистами и их семьями", – отметил Черныш.
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