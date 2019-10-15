Число жертв тайфуна в Японии возросло до 73 человек

Разрушенные дома после тайфуна "Хагибис" в Японии. 15 октября 2019

ТОКИО, 15 окт - РИА Новости. Число жертв наводнений и оползней, вызванных тайфуном "Хагибис" в Японии, возросло до 73 человек, еще 14 остаются пропавшими без вести, сообщает телеканал Число жертв наводнений и оползней, вызванных тайфуном "Хагибис" в Японии, возросло до 73 человек, еще 14 остаются пропавшими без вести, сообщает телеканал NHK

По его данным, ранения и травмы получили 218 человек.

Как сообщило агентство Киодо, обрушения берегов отмечены на 47 реках, произошло 146 оползней в 19 префектурах Японии, в результате чего повреждены около 10 тысяч домов.

Перебои с электроснабжением в пострадавших районах до сих пор наблюдаются в 30 тысячах домов, без водопроводной воды остаются 128 тысяч домов.