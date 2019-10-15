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РИА Новости

Число жертв тайфуна в Японии возросло до 73 человек

14:17 15.10.2019 (обновлено: 14:25 15.10.2019)
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© REUTERS / Soe Zeya TunРазрушенные дома после тайфуна "Хагибис" в Японии. 15 октября 2019
Разрушенные дома после тайфуна Хагибис в Японии. 15 октября 2019
© REUTERS / Soe Zeya Tun
ТОКИО, 15 окт - РИА Новости. Число жертв наводнений и оползней, вызванных тайфуном "Хагибис" в Японии, возросло до 73 человек, еще 14 остаются пропавшими без вести, сообщает телеканал NHK.
По его данным, ранения и травмы получили 218 человек.
Как сообщило агентство Киодо, обрушения берегов отмечены на 47 реках, произошло 146 оползней в 19 префектурах Японии, в результате чего повреждены около 10 тысяч домов.
Перебои с электроснабжением в пострадавших районах до сих пор наблюдаются в 30 тысячах домов, без водопроводной воды остаются 128 тысяч домов.
Последствия тайфуна Хагибис в Японии
12:41РСпорт
Оргкомитет ОИ-2020 заявил о повреждениях двух объектов Игр от тайфуна
Сильнейший за последние несколько десятилетий тайфун, сопровождавшийся сильными ветрами и ливнями, привел к выходу из берегов двух десятков рек, затоплению обширных областей от окрестностей Токио до Ниигаты на берегу Японского моря.
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