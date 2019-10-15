70% необходимого объема вакцин от гриппа поставлены в российские регионы

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Около 70% необходимых доз вакцины от гриппа уже поставлены в российские регионы, заявил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой госпитальной терапии № 2 лечебного факультета ФГБОУ ВО "Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова" Минздрава России, советник по научной деятельности "Нацимбио" Игорь Никитин.

Он отметил, что из-за того, что ВОЗ на несколько недель задержал актуализацию штаммов вируса для этого года, многие зарубежные компании не успели произвести необходимое количество препарата. По его словам, благодаря собственному производству, в РФ не ожидается нехватки вакцины от гриппа.

Никитин уточнил, что к началу сентября, когда стартует прививочная кампания, было поставлено более 35 миллионов доз вакцин.

"На сегодняшний день... поставлено уже 70% доз вакцин", - заявил он на пресс-конференции о ходе прививочной компании.