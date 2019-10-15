Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T14:17Z
https://ria.ru/20191015/1559811853.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155006/86/1550068686_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_ae8f4a9b13d6a0813cce9d06d9d4d9fb.jpg
РИА Новости

70% необходимого объема вакцин от гриппа поставлены в российские регионы

14:17 15.10.2019
64
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Медсестра в прививочном кабинете
 Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Около 70% необходимых доз вакцины от гриппа уже поставлены в российские регионы, заявил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой госпитальной терапии № 2 лечебного факультета ФГБОУ ВО "Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова" Минздрава России, советник по научной деятельности "Нацимбио" Игорь Никитин.
Он отметил, что из-за того, что ВОЗ на несколько недель задержал актуализацию штаммов вируса для этого года, многие зарубежные компании не успели произвести необходимое количество препарата. По его словам, благодаря собственному производству, в РФ не ожидается нехватки вакцины от гриппа.
Никитин уточнил, что к началу сентября, когда стартует прививочная кампания, было поставлено более 35 миллионов доз вакцин.
"На сегодняшний день... поставлено уже 70% доз вакцин", - заявил он на пресс-конференции о ходе прививочной компании.
Как добавил Никитин, поставка детских вакцин идет с опережением.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Вчера, 20:42РИА Новости
Джонсон сделал прививку от гриппа
310000
Обсудить 0
Здоровье - ОбществоВОЗРоссияОбщество
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Медведев поручил доработать законопроект об обмене медицинскими данными
РИА
Новости
Заседание Госдумы РФ
В Госдуму внесли законопроект об адаптации сайтов СМИ для слабовидящих
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции.
В Кабардино-Балкарии женщина незаконно перевозила более 900 литров алкоголя
Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума во время обращения к нации в Претории, Южная Африка. 14 февраля 2018
Суд перенес слушания по делу экс-президента ЮАР на 2020 год
Лента
новостей
Самолет Ан-72
Специалисты нашли тела четырех погибших на месте крушения Ан-72 в ДРК
Директор Ближневосточного департамента МИД России Сергей Вершинин перед началом встречи по Сирии в Астане. 23 января 2017
Вершинин обсудил с представителем генсека ООН ситуацию в Центральной Азии
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Сорок семей в камчатских селах улучшили жилье за счет соцвыплат
Скорая помощь в Пекине, КНР
СМИ: число погибших в результате обрушения в банке в Китае возросло до пяти
Разрушенные дома после тайфуна Хагибис в Японии. 15 октября 2019
Число жертв тайфуна в Японии возросло до 73 человек
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Лаврентьев заявил о неприемлемости военной операции Турции в Сирии
Статуя Фемиды
В Петербурге подали кассацию по делу о "золотых парашютах" МВД по СЗФО
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Эксперимент по выдаче электронных паспортов может стартовать в марте
Полиция
Полиция Краснодара разыскивает воровку, укравшую деньги у пенсионерки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:52Президент Эстонии пригласила Путина на конгресс финно-угорских народов
15:51Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве расформировали
15:51В Белгороде сотрудники МЧС сняли котенка с высокого дерева
15:49"Роскосмос" хочет упростить получение лицензий на космическую деятельность
15:48В Калужской области возбудили дело из-за ДТП с четырьмя погибшими
15:48Суд вынес приговор по делу об изнасиловании и убийстве женщины в Псебае
15:45В Ираке выдали ордер на арест двух силовиков по делу о смерти демонстрантов
15:45СМИ: по меньшей мере 4 человека погибли при протестах в Гвинее
15:43РЖД планирует пустить "Ласточки" еще по двум маршрутам в Пермском крае
15:43Синод РПЦ оценит решение Элладской церкви о признании ПЦУ
15:40Пласидо Доминго выступит вместе с сыном на концерте в Москве
15:38Госдума приняла проект об информировании о блокировке электронных кошельков
15:36Украинцу, защитившему жену от насильника, грозит восемь лет тюрьмы
15:35В Минкомсвязи объяснили, почему пока не удалось отменить роуминг с Минском
15:33Участнику митинга в Москве Губайдулину предъявили новое обвинение
15:33Южная Корея ждет от Москвы помощи в диалоге с КНДР
15:32Норвегия считает необходимым сохранять Турцию в НАТО
15:29Задержанная в Минске россиянка Богачева заявила, что находится на свободе
15:29Более 3,2 миллионов москвичей привились от гриппа с начала сезона
15:28Глава МИД Турции провел переговоры с Помпео на фоне операции в Сирии
Лента новостейМолния