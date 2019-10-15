Медведев поручил доработать законопроект об обмене медицинскими данными

ГОРКИ, 15 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минздраву и МВД доработать законопроект о создании единой информационной базы, которая позволит ведомствам обмениваться медицинскими заключениями, об этом он сообщил в ходе совещания по вопросу исполнения поручений президента и правительства РФ.

"Раз сейчас инициатива больше шла все-таки по линии министерства здравоохранения, вместе с МВД нужно будет доработать законопроект, устранить оттуда все рассогласования, выработать окончательную позицию и еще раз рассмотреть", - сказал он.

"Речь идет об управлении источником повышенной опасности, и это серьезная история. На это никогда не обращали внимания, может быть, в советские годы проблема не была такой значительной. Сейчас это реальная проблема", - добавил Медведев.

Как в ходе совещания объяснили глава Минздрава Вероника Скворцова и глава МВД Владимир Колокольцев, если база будет создана, то МВД сможет получать данные медосвидетельствования водителей. Предполагается, что так можно будет выявлять противопоказания к управлению транспортными средствами, которые возникли после получения медицинской справки, необходимой для получения или обмена прав.