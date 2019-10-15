Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T14:18Z
https://ria.ru/20191015/1559811836.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155977/28/1559772876_0:1687:2048:2839_1036x0_80_0_0_4a4c80534ec04f94884ea30b646d2253.jpg
РИА Новости

Медведев поручил доработать законопроект об обмене медицинскими данными

14:17 15.10.2019 (обновлено: 14:18 15.10.2019)
93
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
ГОРКИ, 15 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минздраву и МВД доработать законопроект о создании единой информационной базы, которая позволит ведомствам обмениваться медицинскими заключениями, об этом он сообщил в ходе совещания по вопросу исполнения поручений президента и правительства РФ.
"Раз сейчас инициатива больше шла все-таки по линии министерства здравоохранения, вместе с МВД нужно будет доработать законопроект, устранить оттуда все рассогласования, выработать окончательную позицию и еще раз рассмотреть", - сказал он.
Татьяна Голикова
8 мая, 16:21РИА Новости
Голикова рассказала о внедрении и использовании технологий телемедицины
"Речь идет об управлении источником повышенной опасности, и это серьезная история. На это никогда не обращали внимания, может быть, в советские годы проблема не была такой значительной. Сейчас это реальная проблема", - добавил Медведев.
Как в ходе совещания объяснили глава Минздрава Вероника Скворцова и глава МВД Владимир Колокольцев, если база будет создана, то МВД сможет получать данные медосвидетельствования водителей. Предполагается, что так можно будет выявлять противопоказания к управлению транспортными средствами, которые возникли после получения медицинской справки, необходимой для получения или обмена прав.
Медведев также отметил, что в документе необходимо предусмотреть возможность обжалования решения о лишении гражданина прав, из-за таких противопоказаний, так как "ошибиться может кто угодно".
000001
Обсудить 0
Дмитрий МедведевОбщество
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Медведев: границы приаэродромных территорий должны быть определены
РИА
Новости
Медсестра в прививочном кабинете
70% необходимого объема вакцин от гриппа поставлены в российские регионы
Заседание Госдумы РФ
В Госдуму внесли законопроект об адаптации сайтов СМИ для слабовидящих
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции.
В Кабардино-Балкарии женщина незаконно перевозила более 900 литров алкоголя
Лента
новостей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев предложил поощрять регионы за профилактику лесных пожаров
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Эксперимент по выдаче электронных паспортов может стартовать в марте
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
У России есть сомнения, что США выведут войска из Сирии, заявил Лаврентьев
Статуя Фемиды
В Петербурге подали кассацию по делу о "золотых парашютах" МВД по СЗФО
Владимир Путин во время встречи с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном. 1 июня 2018
Путин: россияне на отдыхе в ОАЭ тратят суммы, сопоставимые с товарооборотом
Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума во время обращения к нации в Претории, Южная Африка. 14 февраля 2018
Суд перенес слушания по делу экс-президента ЮАР на 2020 год
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Путин отметил содержательность и регулярность политического диалога с ОАЭ
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Лаврентьев заявил о неприемлемости военной операции Турции в Сирии
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Сорок семей в камчатских селах улучшили жилье за счет соцвыплат
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:18Госдума приняла в I чтении проект о материальной ответственности военных
15:17RT подарил ушанку Пласидо Доминго
15:16Адвокат: осужденных за подготовку диверсий в Крыму украинцев обменяют
15:15Полиция задержала троих мужчин, привязавших жителя Архангельска к столбу
15:13Медведев поручил Минприроды и МЧС совместно улучшить авиалесоохрану
15:12Путин 16 октября проведет совещание по ликвидации последствий паводков
15:11В Москве из-за предмета, похожего на гранату, эвакуировали детский сад
15:09Власти востока Ливии заявили о вмешательстве в конфликт Турции и Катара
15:08Медведев раскритиковал чиновников за бесконечный поток бюрократии
15:07Путин отметил, как похорошел Абу-Даби
15:06Украинский министр рассказал о прибыли от ж/д сообщения с Россией
15:02Рост цен на авиабилеты может выйти за пределы инфляции, сообщили в ФАС
15:01МИД Катара назвал причины напряженных отношений с Саудовской Аравией
15:00В России в этом году аннулировали более 35 тысяч водительских удостоверений
14:58Сторонники независимости Каталонии продолжают блокировать дороги
14:54В Сербии прокомментировали ход строительства газопровода "Турецкий поток"
14:54Защита осужденной в России израильтянки связала ее приговор с делом Буркова
14:53В ЛНР назвали возможные причины активизации украинских силовиков в Донбассе
14:48"Росатом" и корпорация по атомной энергии ОАЭ договорились о сотрудничестве
14:47"Лукойл", "Газпром нефть" и РФПИ подписали соглашения с ОАЭ
Лента новостейМолния