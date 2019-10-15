Эксперимент по выдаче электронных паспортов может стартовать в марте

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости/Прайм. Эксперимент по выдаче электронных паспортов для граждан РФ может стартовать в Москве в марте 2020 года, говорится в проекте указа президента, опубликованном на портале проектов правовых актов.

"Проект указа уполномочивает правительство РФ провести эксперимент с 1 марта 2020 года, предусматривающий в том числе выпуск, выдачу, с привлечением многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Москвы, паспорта гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения", - говорится в пояснительной записке к документу.

Целью пилота является разработка и запуск инфраструктуры выпуска, выдачи и использовании указанного вида паспорта и мобильного приложения на территории города Москвы, а также оценка ее эффективности. Минкомсвязь РФ, которая выступает разработчиком документа, в пояснительной записке отмечает, что принятие проекта указа не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

Согласно записке к проекту, ожидается, что подготовительный этап к проведению эксперимента начнется 1 декабря 2019 года, в рамках этого этапа, в частности, планируется определить сферу применения мобильного удостоверения личности. Первый этап эксперимента (с 1 марта будущего года) предполагает выпуск мобильного приложения, связанного с паспортом гражданина РФ, а на втором этапе (с 1 июля 2020 года) ожидается выпуск электронного паспорта и связанного с ним приложения.

Вице-премьер РФ Максим Акимов в июле сообщил, что внедрение электронного паспорта начнется в 2020 году в Москве, а бумажные паспорта перестанут выдаваться в 2022 году.