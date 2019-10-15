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РИА Новости

Эксперимент по выдаче электронных паспортов может стартовать в марте

14:16 15.10.2019 (обновлено: 15:06 15.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта . Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости/Прайм. Эксперимент по выдаче электронных паспортов для граждан РФ может стартовать в Москве в марте 2020 года, говорится в проекте указа президента, опубликованном на портале проектов правовых актов.
"Проект указа уполномочивает правительство РФ провести эксперимент с 1 марта 2020 года, предусматривающий в том числе выпуск, выдачу, с привлечением многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Москвы, паспорта гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения", - говорится в пояснительной записке к документу.
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
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Целью пилота является разработка и запуск инфраструктуры выпуска, выдачи и использовании указанного вида паспорта и мобильного приложения на территории города Москвы, а также оценка ее эффективности. Минкомсвязь РФ, которая выступает разработчиком документа, в пояснительной записке отмечает, что принятие проекта указа не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.
Согласно записке к проекту, ожидается, что подготовительный этап к проведению эксперимента начнется 1 декабря 2019 года, в рамках этого этапа, в частности, планируется определить сферу применения мобильного удостоверения личности. Первый этап эксперимента (с 1 марта будущего года) предполагает выпуск мобильного приложения, связанного с паспортом гражданина РФ, а на втором этапе (с 1 июля 2020 года) ожидается выпуск электронного паспорта и связанного с ним приложения.
Вице-премьер РФ Максим Акимов в июле сообщил, что внедрение электронного паспорта начнется в 2020 году в Москве, а бумажные паспорта перестанут выдаваться в 2022 году.
Он пояснял, что электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту с чипом, на котором содержится базовая информация о владельце: ФИО, регистрация, водительское удостоверение, СНИЛС и ряд других сведений. В текущей версии концепции биометрические данные необязательны, но если гражданин захочет их предоставить, то ему будет дана такая возможность. Также предполагается, что карта будет связана с приложением для телефона.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин
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