Россия намерена работать с ОАЭ по облегчению визового режима

"Расширению контактов между гражданами двух стран призвана способствовать и взаимная отмена визовых требований. Это межправсоглашение было подписано по вашей инициативе и вступило в силу в феврале этого года. Будем и дальше двигаться по этому направлению", - заявил Путин.