Россия намерена работать с ОАЭ по облегчению визового режима

АБУ-ДАБИ, 15 окт - РИА Новости. РФ намерена работать с Объединенными Арабскими Эмиратами по облегчению визового режима, сообщил президент России Владимир Путин в ходе российско-эмиратских переговоров в Абу-Даби.
"Расширению контактов между гражданами двух стран призвана способствовать и взаимная отмена визовых требований. Это межправсоглашение было подписано по вашей инициативе и вступило в силу в феврале этого года. Будем и дальше двигаться по этому направлению", - заявил Путин.
В феврале 2019 года вступил в силу безвизовый режим между Россией и ОАЭ.