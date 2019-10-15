В Госдуму внесли законопроект об адаптации сайтов СМИ для слабовидящих

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Депутаты "Справедливой России" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать государственные СМИ обеспечить условия доступности информации для инвалидов по зрению на своих официальных сайтах, следует из базы данных ГД.

"Государственные средства массовой информации обязаны обеспечить условия доступности информации для инвалидов по зрению на своих официальных сайтах в сети "Интернет", соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации о доступности интернет-ресурсов для инвалидов по зрению", - говорится в проекте закона.

Депутаты поясняют, что законопроект направлен на расширение прав инвалидов по зрению в части обеспечения их информацией.