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РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект об адаптации сайтов СМИ для слабовидящих

14:15 15.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Госдумы РФ
Заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заседание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Депутаты "Справедливой России" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать государственные СМИ обеспечить условия доступности информации для инвалидов по зрению на своих официальных сайтах, следует из базы данных ГД.
"Государственные средства массовой информации обязаны обеспечить условия доступности информации для инвалидов по зрению на своих официальных сайтах в сети "Интернет", соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации о доступности интернет-ресурсов для инвалидов по зрению", - говорится в проекте закона.
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Депутаты поясняют, что законопроект направлен на расширение прав инвалидов по зрению в части обеспечения их информацией.
Согласно финансово-экономическому обоснованию, принятие настоящего проекта закона не потребует выделения дополнительных средств федерального бюджета.
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