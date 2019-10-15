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РИА Новости
Война в Сирии

Лаврентьев заявил о неприемлемости военной операции Турции в Сирии

14:15 15.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев . Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 15 окт - РИА Новости. Военная операция Анкары может нарушить межконфессиональный баланс на севере Сирии, Россия всегда считала неприемлемой военную операцию и не поддерживала ввод подразделений Турции, безопасность турецко-сирийской границы должна быть обеспечена за счёт сил Дамаска, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
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Лаврентьев ответил отрицательно на вопрос журналистов о том, действительно ли есть согласие между Россией и Турцией по поводу этой операции.
"Нет. Мы всегда призывали к сдержанности Турцию, всегда считали, что какая-то военная операция на территории Сирии, она неприемлема", - сказал он.
Лаврентьев подчеркнул, что безопасность турецко-сирийской границы "должна быть обеспечена именно за счет ввода правительственных сил на всем протяжении границы". "Поэтому мы никогда не выступали и не поддерживали идею ввода, в том числе турецких подразделений, не говоря уже о сирийской вооруженной оппозиции", - добавил он.
"В целом она (операция - ред.) действительно способна нарушить этот хрупкий межконфессиональный мир в тех районах. Он населен не только курдами, но и арабами, суннитами. Когда туда расселяют людей, которые никогда там не проживали, вы сами понимаете, это вызывает недовольство местных жителей, которые веками жили на этих территориях", - отметил спецпредставитель президента РФ.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииАлександр ЛаврентьевТурцияСирияВ мире
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