В России оценили готовность к запуску конституционного комитета по Сирии

АБУ-ДАБИ, 15 окт - РИА Новости. Россия надеется, что операция Турции не повлияет ни на готовность властей Сирии и оппозиции приехать в Женеву, ни на решение спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена собрать конституционный комитет, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

"Мы ожидаем, что все-таки, несмотря на операцию Турции, это не повлияет на готовность не только сирийского правительства и оппозиции приехать в Женеву, но и непосредственно на решение господина Педерсена провести эту встречу", - сказал Лаврентьев.

По его словам, пока преждевременно говорить о перспективах окончательного урегулирования в Сирии. "Прежде всего, еще конституционный комитет даже не запущен", - добавил он.

Ранее член исполнительного органа оппозиционного Национального координационного комитета Абдулкаххар Сууд сообщил РИА Новости, что ООН разослала приглашения на первое заседание конституционного комитета, запланированное на 29-30 октября в Женеве.