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РИА Новости
Война в Сирии

В России оценили готовность к запуску конституционного комитета по Сирии

14:14 15.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. 30 января 2018
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. 30 января 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АБУ-ДАБИ, 15 окт - РИА Новости. Россия надеется, что операция Турции не повлияет ни на готовность властей Сирии и оппозиции приехать в Женеву, ни на решение спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена собрать конституционный комитет, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
"Мы ожидаем, что все-таки, несмотря на операцию Турции, это не повлияет на готовность не только сирийского правительства и оппозиции приехать в Женеву, но и непосредственно на решение господина Педерсена провести эту встречу", - сказал Лаврентьев.
По его словам, пока преждевременно говорить о перспективах окончательного урегулирования в Сирии. "Прежде всего, еще конституционный комитет даже не запущен", - добавил он.
Ранее член исполнительного органа оппозиционного Национального координационного комитета Абдулкаххар Сууд сообщил РИА Новости, что ООН разослала приглашения на первое заседание конституционного комитета, запланированное на 29-30 октября в Женеве.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииГейр ПедерсенАлександр ЛаврентьевТурцияСирияООНРоссияВ мире
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