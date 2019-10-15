Россия готова поддерживать ОАЭ в космической отрасли, заявил Путин

АБУ-ДАБИ, 15 окт - РИА Новости. Россия готова и далее оказывать Объединенным Арабским Эмиратам содействие в космической отрасли, включая спутниковую навигацию и запуски аппаратов на космическую орбиту, заявил президент России Владимир Путин.
"Готовы и далее оказывать Объединенным Арабским Эмиратам необходимое содействие в космической отрасли, включая такое направление как спутниковая навигация и запуски аппаратов на космическую орбиту", - заявил Путин на переговорах с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заид аль-Нахайяном.
Обращаясь к принцу, российский лидер отметил, что полет эмиратских космонавтов стал возможен "благодаря нашей с вами дружбе и вашим усилиям по продвижению самой этой идеи".