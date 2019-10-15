Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T14:26Z
https://ria.ru/20191015/1559811479.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155980/62/1559806269_0:361:2997:2047_1036x0_80_0_0_a2fb6fa1c2e6eb2bbe95bb52a23bcec6.jpg
РИА Новости

Россия готова поддерживать ОАЭ в космической отрасли, заявил Путин

14:13 15.10.2019 (обновлено: 14:26 15.10.2019)
96
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
АБУ-ДАБИ, 15 окт - РИА Новости. Россия готова и далее оказывать Объединенным Арабским Эмиратам содействие в космической отрасли, включая спутниковую навигацию и запуски аппаратов на космическую орбиту, заявил президент России Владимир Путин.
"Готовы и далее оказывать Объединенным Арабским Эмиратам необходимое содействие в космической отрасли, включая такое направление как спутниковая навигация и запуски аппаратов на космическую орбиту", - заявил Путин на переговорах с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заид аль-Нахайяном.
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
14:25РИА Новости
Путин отметил содержательность и регулярность политического диалога с ОАЭ
Обращаясь к принцу, российский лидер отметил, что полет эмиратских космонавтов стал возможен "благодаря нашей с вами дружбе и вашим усилиям по продвижению самой этой идеи".
910001
Обсудить 0
Космос - РИА НаукаВладимир ПутинОАЭРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Путин отметил содержательность и регулярность политического диалога с ОАЭ
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Энергетика, космос и туризм: о чем говорил Путин на переговорах в ОАЭ
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Путин рассказал о координации с ОАЭ политики на рынке углеводородов
Владимир Путин
Россия намерена работать с ОАЭ по облегчению визового режима
Лента
новостей
Владимир Путин во время встречи с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном. 1 июня 2018
Путин: россияне на отдыхе в ОАЭ тратят суммы, сопоставимые с товарооборотом
Новый государственный секретарь Великобритании по выходу из Европейского союза Доминик Рааб покидает Даунинг-стрит. 9 июля 2018
МИД Британии: Турция "подыгрывает" России и Асаду, проводя операцию в Сирии
Заседание Госдумы РФ
В Госдуму внесли законопроект об адаптации сайтов СМИ для слабовидящих
Школьная столовая
Пермская школа сменит поставщика питания из-за насекомых в супе
Прощание с космонавтом Алексеем Леоновым
Валентина Терешкова простилась с космонавтом Алексеем Леоновым
Вид на Землю с Луны
Источник: "Роскосмос" планирует отправить на Луну "внука" робота "Федора"
Церемония похорон летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза генерал-майора авиации Алексея Леонова
Космонавта Алексея Леонова похоронили в Мытищах
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Дагестане два человека погибли и четверо пострадали в ДТП
Медсестра в прививочном кабинете
70% необходимого объема вакцин от гриппа поставлены в российские регионы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:18Госдума приняла в I чтении проект о материальной ответственности военных
15:17RT подарил ушанку Пласидо Доминго
15:16Адвокат: осужденных за подготовку диверсий в Крыму украинцев обменяют
15:15Полиция задержала троих мужчин, привязавших жителя Архангельска к столбу
15:13Медведев поручил Минприроды и МЧС совместно улучшить авиалесоохрану
15:12Путин 16 октября проведет совещание по ликвидации последствий паводков
15:11В Москве из-за предмета, похожего на гранату, эвакуировали детский сад
15:09Власти востока Ливии заявили о вмешательстве в конфликт Турции и Катара
15:08Медведев раскритиковал чиновников за бесконечный поток бюрократии
15:07Путин отметил, как похорошел Абу-Даби
15:06Украинский министр рассказал о прибыли от ж/д сообщения с Россией
15:02Рост цен на авиабилеты может выйти за пределы инфляции, сообщили в ФАС
15:01МИД Катара назвал причины напряженных отношений с Саудовской Аравией
15:00В России в этом году аннулировали более 35 тысяч водительских удостоверений
14:58Сторонники независимости Каталонии продолжают блокировать дороги
14:54В Сербии прокомментировали ход строительства газопровода "Турецкий поток"
14:54Защита осужденной в России израильтянки связала ее приговор с делом Буркова
14:53В ЛНР назвали возможные причины активизации украинских силовиков в Донбассе
14:48"Росатом" и корпорация по атомной энергии ОАЭ договорились о сотрудничестве
14:47"Лукойл", "Газпром нефть" и РФПИ подписали соглашения с ОАЭ
Лента новостейМолния