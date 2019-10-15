МИД Британии: Турция "подыгрывает" России и Асаду, проводя операцию в Сирии

ЛОНДОН, 15 окт – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что "бездумная и контрпродуктивная" военная операция Турции в Сирии "подыгрывает" России и сирийскому правительству.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

"Мы предупреждали Турцию, что следует воздержаться от этой операции. Как мы и боялись, эта операция серьезно подорвала стабильность и безопасность в регионе, она рискует усугубить гуманитарный кризис и усилить страдания миллионов беженцев", - сказал Рааб, выступая во вторник в парламенте со специальным заявлением.

Он отметил, что понимает причины обеспокоенности Турции, в том числе трудности, которые испытывает страна, принявшая на своей территории 3,6 миллиона сирийских беженцев. Рааб также отметил, что Турция является союзником по НАТО и очень важным партнером.