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РИА Новости
Война в Сирии

МИД Британии: Турция "подыгрывает" России и Асаду, проводя операцию в Сирии

14:12 15.10.2019
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© AP Photo / Matt DunhamНовый государственный секретарь Великобритании по выходу из Европейского союза Доминик Рааб покидает Даунинг-стрит. 9 июля 2018
Новый государственный секретарь Великобритании по выходу из Европейского союза Доминик Рааб покидает Даунинг-стрит. 9 июля 2018
© AP Photo / Matt Dunham
ЛОНДОН, 15 окт – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что "бездумная и контрпродуктивная" военная операция Турции в Сирии "подыгрывает" России и сирийскому правительству.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
"Мы предупреждали Турцию, что следует воздержаться от этой операции. Как мы и боялись, эта операция серьезно подорвала стабильность и безопасность в регионе, она рискует усугубить гуманитарный кризис и усилить страдания миллионов беженцев", - сказал Рааб, выступая во вторник в парламенте со специальным заявлением.
Он отметил, что понимает причины обеспокоенности Турции, в том числе трудности, которые испытывает страна, принявшая на своей территории 3,6 миллиона сирийских беженцев. Рааб также отметил, что Турция является союзником по НАТО и очень важным партнером.
"Но это не те действия, которые мы ожидаем от союзника, они бездумные и контрпродуктивные, они подыгрывают России и режиму Асада", - заявил Рааб. Он также отметил, что необходимо избежать того, чтобы "толкать Турцию в руки России".
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииДоминик РаабВойна в СирииНАТОСирияВ мире
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