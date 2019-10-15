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РИА Новости
Война в Сирии

Британия приостановила выдачу лицензий на экспорт вооружений в Турцию

14:11 15.10.2019 (обновлено: 14:17 15.10.2019)
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 15 окт – РИА Новости, Мария Табак. Британское правительство приостанавливает выдачу лицензий на экспорт вооружений в Турцию в связи с военной операцией этой страны в Сирии, объявил во вторник глава британского МИД Доминик Рааб.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
"Британское правительство очень серьезно относится к вопросу экспорта вооружений и потому в данном случае мы очень внимательно и подробно изучим вопрос о нашем экспорте вооружений в Турцию… И я могу сообщить, что новые лицензии на экспорт каких-либо наименований вооружений, которые могут быть использованы в ходе военной операции в Сирии, не будут выдаваться, пока мы будем проводим данный анализ", - заявил глава МИД Великобритании, выступая во вторник в парламенте со специальным заявлением.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииВеликобританияТурцияСирияВ мире
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