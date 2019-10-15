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РИА Новости
Война в Сирии

Лаврентьев сообщил, когда пройдет следующий раунд астанинских переговоров

14:08 15.10.2019
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкСпецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев перед началом переговоров в астанинском формате по Сирии. 26 апреля 2019
Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев перед началом переговоров в астанинском формате по Сирии. 26 апреля 2019
© Sputnik / Владислав Воднев
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АБУ-ДАБИ, 15 окт - РИА Новости. Следующий раунд астанинских переговоров пройдет в середине ноября, он был сдвинут, в том числе, с учетом первого заседания конституционного комитета Сирии, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Он (астанинский трек - ред.) актуален, будет продолжаться, диалог между странами-гарантами будет продолжаться на всех уровнях и дальше, потому что другой альтернативы нет", - сказал Лаврентьев журналистам.
Он отметил, что в связи с тем, что не так давно прошел саммит глав государств России, Турции и Ирана, было принято решение перенести проведение встречи в астанинском формате.
"Был саммит, поэтому было принято целесообразным все же немного отложить. С учетом и развития ситуации, и запуска конституционного комитета. Решение было принято господином (спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Гейром) Педерсеном как раз после саммита на заседании Генассамблеи. После этого как раз мы посчитали провести немножечко позднее, посмотреть, как будет развиваться ситуация, и уже скорректировать", - добавил Лаврентьев.
На уточняющий вопрос журналистов, пройдет ли следующий раунд астанинских переговоров по сирийскому урегулированию в ноябре, Лаврентьев ответил положительно.
"Да, в ноябре. Предварительно, в середине ноября", - сказал он.
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В конце сентября ООН объявила о формировании конституционного комитета Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Решение о создании этого органа было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что первое заседание конституционного комитета Сирии пройдет 29 октября в Женеве.
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