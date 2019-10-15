Медведев: границы приаэродромных территорий должны быть определены

"А именно - определение границ приаэродромной территории и санитарно-защитных зон. Я давал поручение разобраться, представить решения, которые могли бы найти идеальный баланс между интересами людей, которые живут рядом с аэропортами, и безопасностью полетов. Пока такие решения не подготовлены, эту работу нужно завершить, не затягивать, хотел бы услышать, в каком она состоянии", - сказал он в ходе совещания.