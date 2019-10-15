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РИА Новости

Медведев: границы приаэродромных территорий должны быть определены

14:06 15.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ГОРКИ, 15 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что работа по определению границ приаэродромных территорий не закончена, и попросил ее завершить.
Еще один вопрос, отметил Медведев на совещании по вопросу исполнения поручений президента и правительства РФ, будет касаться работы столичных аэродромов.
"А именно - определение границ приаэродромной территории и санитарно-защитных зон. Я давал поручение разобраться, представить решения, которые могли бы найти идеальный баланс между интересами людей, которые живут рядом с аэропортами, и безопасностью полетов. Пока такие решения не подготовлены, эту работу нужно завершить, не затягивать, хотел бы услышать, в каком она состоянии", - сказал он в ходе совещания.
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