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РИА Новости
Война в Сирии

Турецкий военный погиб из-за обстрела в районе сирийского Манбиджа

14:06 15.10.2019
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© AP Photo / IHAАвтомобили скорой помощи в Турции
Автомобили скорой помощи в Турции
© AP Photo / IHA
Автомобили скорой помощи в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 15 окт - РИА Новости. Один турецкий военный погиб, восемь получили ранения при обстреле позиций турецких военнослужащих в районе сирийского Манбиджа, сообщило минобороны Турции во вторник.
"При артиллерийском обстреле в районе сирийского Манбиджа один наш боевой товарищ погиб, восемь военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
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13:41Война в Сирии
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Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
* Террористическая организация, запрещена в России
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