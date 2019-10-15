Володин пригласил швейцарского спикера на свою малую родину

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил на свою малую родину в Саратовскую область председателя Совета кантонов Федерального Собрания Швейцарии Жана-Рене Фурнье.

Фурнье на встрече с Володиным заявил, что в сентябре следующего года со своими сыновьями намерен провести в России две-три недели, чтобы "познакомиться со страной". Володин в свою очередь пригласил Фурнье на свою малую родину - в поселок Алексеевка Саратовской области.

"Мы можем съездить в то время, когда вы прибудете с визитом в Россию, ко мне в деревню, небольшой поселок на Волге, где я родился, где жили мои близкие. Ширина Волги в этом месте - десять километров, представьте себе, какая гладь простирается", - сказал Володин.