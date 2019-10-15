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РИА Новости

Володин пригласил швейцарского спикера на свою малую родину

13:59 15.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил на свою малую родину в Саратовскую область председателя Совета кантонов Федерального Собрания Швейцарии Жана-Рене Фурнье.
Фурнье на встрече с Володиным заявил, что в сентябре следующего года со своими сыновьями намерен провести в России две-три недели, чтобы "познакомиться со страной". Володин в свою очередь пригласил Фурнье на свою малую родину - в поселок Алексеевка Саратовской области.
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"Мы можем съездить в то время, когда вы прибудете с визитом в Россию, ко мне в деревню, небольшой поселок на Волге, где я родился, где жили мои близкие. Ширина Волги в этом месте - десять километров, представьте себе, какая гладь простирается", - сказал Володин.
Фурнье, в свою очередь, принял приглашение спикера Госдумы. "Спасибо за приглашение. Предвкушаю радость от проведения времени с вами в этих местах", - ответил Фурнье Володину.
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Вячеслав ВолодинСаратовская областьШвейцарияРоссияОбщество
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