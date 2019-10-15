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РИА Новости

В Башкирии три женщины пострадали при столкновении маршрутки с легковушкой

13:57 15.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
УФА, 15 окт - РИА Новости. Три пожилые женщины получили травмы при столкновении маршрутки с легковым автомобилем в башкирском городе Салават, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.
По данным ведомства, авария с участием маршрутки произошла около 12.00 (10.00 мск) на пересечении улиц Гафури и Матросова в Салавате.
"По предварительным данным, 69-летний местный житель за рулём Daewoo Nexia не уступил автобусу "Газель", имевшему преимущество, и совершил с ним столкновение. В результате аварии в автобусе пострадала 83-летняя пассажирка. С "Daewoo" получили травмы две женщины 66 и 63 лет", - сообщает башкирская госавтоинспекция.
Отмечается, что в салоне маршрутки находились два пассажира.
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