В Башкирии три женщины пострадали при столкновении маршрутки с легковушкой

УФА, 15 окт - РИА Новости. Три пожилые женщины получили травмы при столкновении маршрутки с легковым автомобилем в башкирском городе Салават, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

По данным ведомства, авария с участием маршрутки произошла около 12.00 (10.00 мск) на пересечении улиц Гафури и Матросова в Салавате.

"По предварительным данным, 69-летний местный житель за рулём Daewoo Nexia не уступил автобусу "Газель", имевшему преимущество, и совершил с ним столкновение. В результате аварии в автобусе пострадала 83-летняя пассажирка. С "Daewoo" получили травмы две женщины 66 и 63 лет", - сообщает башкирская госавтоинспекция.