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РИА Новости

Медведев предложил поощрять регионы за профилактику лесных пожаров

13:57 15.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
ГОРКИ, 15 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что регионы, которые успешно занимаются профилактикой лесных пожаров, нужно поощрять, в том числе финансово, предложения уже есть.
"Есть те регионы, где успешно проводятся мероприятия для охраны лесов, в некоторых есть и положительная динамика. Кировская область, например, в Чувашии, Татарстане, Тульской области, Кемеровской области, такие регионы нужно поощрять, в том числе и финансово. Есть набор конкретных предложений и по суммам, и срокам", - сказал он в ходе совещания по вопросу исполнения поручений президента и правительства РФ.
Он отметил, что по числу и площади лесных пожаров в этом году было меньше, чем в прошлом, но резонанс был больше. "Горели миллионы гектаров леса", - сказал премьер.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
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