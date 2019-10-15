Медведев предложил поощрять регионы за профилактику лесных пожаров

"Есть те регионы, где успешно проводятся мероприятия для охраны лесов, в некоторых есть и положительная динамика. Кировская область, например, в Чувашии, Татарстане, Тульской области, Кемеровской области, такие регионы нужно поощрять, в том числе и финансово. Есть набор конкретных предложений и по суммам, и срокам", - сказал он в ходе совещания по вопросу исполнения поручений президента и правительства РФ.