Медведев предложил поощрять регионы за профилактику лесных пожаров

ГОРКИ, 15 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что регионы, которые успешно занимаются профилактикой лесных пожаров, нужно поощрять, в том числе финансово, предложения уже есть.
"Есть те регионы, где успешно проводятся мероприятия для охраны лесов, в некоторых есть и положительная динамика. Кировская область, например, в Чувашии, Татарстане, Тульской области, Кемеровской области, такие регионы нужно поощрять, в том числе и финансово. Есть набор конкретных предложений и по суммам, и срокам", - сказал он в ходе совещания по вопросу исполнения поручений президента и правительства РФ.
Он отметил, что по числу и площади лесных пожаров в этом году было меньше, чем в прошлом, но резонанс был больше. "Горели миллионы гектаров леса", - сказал премьер.