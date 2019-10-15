Правительство Москвы прогнозирует рост столичных зарплат на 9%

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Правительство Москвы прогнозирует рост средних столичных зарплат на 9% в 2020-22 годах, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
"Средняя заработная плата в городе вырастет на 9% в номинальном и на 4,2% в реальном выражении", - сообщается в материалах.
В прогнозе на 2020-2022 годы, также отмечается, что рост потребительских цен ожидается на уровне 3,8%.
"В 2020-22 годах прогнозируется дальнейшее улучшение основных социально-экономических показателей развития города Москвы" - говорится в материалах.
Кроме того, в материалах говорится, что важнейшим показателем роста деловой активности является увеличение количества индивидуальных предпринимателей. За 8 месяцев 2019 года число ИП выросло на 8,2% относительно конца 2018 года – до 346,2 тысяч.
"Безработица будет оставаться на минимальном уровне. Инфляция прогнозируется на уровне 3,7% в год", - сообщается в материалах к заседанию.