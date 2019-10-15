Правительство Москвы прогнозирует рост столичных зарплат на 9%

ебоскребы делового центра "Москва-сити", здание Министерства иностранных дел РФ, храм Христа Спасителя, храм Воскресения Христова в Кадашах (справа)

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Правительство Москвы прогнозирует рост средних столичных зарплат на 9% в 2020-22 годах, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.

"Средняя заработная плата в городе вырастет на 9% в номинальном и на 4,2% в реальном выражении", - сообщается в материалах.

В прогнозе на 2020-2022 годы, также отмечается, что рост потребительских цен ожидается на уровне 3,8%.

"В 2020-22 годах прогнозируется дальнейшее улучшение основных социально-экономических показателей развития города Москвы" - говорится в материалах.

Кроме того, в материалах говорится, что важнейшим показателем роста деловой активности является увеличение количества индивидуальных предпринимателей. За 8 месяцев 2019 года число ИП выросло на 8,2% относительно конца 2018 года – до 346,2 тысяч.