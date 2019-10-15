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РИА Новости

Синоптики предупредили о штормовой погоде на юге Сибири

13:54 15.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на реку Большой Пит
Вид на реку Большой Пит
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Циклон принесет на юг Сибири мокрый снег, дождь и сильный ветер, говорится в сообщении Гидрометцентра.
Ведомство информирует о штормовом предупреждении для Алтайского края и Республики Алтай.
"Шестнадцатого и сутки 17 октября в Алтайском крае и Республике Алтай ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, в предгорьях Алтайского края местами сильные, усиление ветра 15-20 м/с, местами порывы 25-27 м/с, по высокогорью Республики Алтай до 30 м/с; похолодание, появление временного снежного покрова", - сообщают синоптики.
По данным Гидрометцентра, в горах Хакасии 17 октября ожидается сильный дождь, 18 октября сильный снег, мокрый снег, ветер будет достигать 15-20 метров в секунду.
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