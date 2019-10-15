Синоптики предупредили о штормовой погоде на юге Сибири

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Циклон принесет на юг Сибири мокрый снег, дождь и сильный ветер, говорится в сообщении Гидрометцентра.

Ведомство информирует о штормовом предупреждении для Алтайского края и Республики Алтай.

"Шестнадцатого и сутки 17 октября в Алтайском крае и Республике Алтай ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, в предгорьях Алтайского края местами сильные, усиление ветра 15-20 м/с, местами порывы 25-27 м/с, по высокогорью Республики Алтай до 30 м/с; похолодание, появление временного снежного покрова", - сообщают синоптики.