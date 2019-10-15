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РИА Новости

Помощник Кадырова прокомментировал сообщения о кадровых изменениях в Чечне

13:53 15.10.2019 (обновлено: 15:06 15.10.2019)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкВид на город Грозный
Вид на город Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 15 окт — РИА Новости. Помощник главы Чечни по СМИ Ахмед Дудаев призвал не искать "загадочный подтекст" в сообщениях о кадровых изменениях, производимых руководством республики.
Накануне "Новая газета" со ссылкой на источник сообщила, что в Чечне якобы увольняют и задерживают чиновников из окружения главы республики Рамзана Кадырова. В частности, как пишет газета, в числе первых задержали бывшего мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева.
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"В Чеченской Республике руководство не может ни уволить, ни назначить, ни провести рокировку среди чиновников. Обязательно найдутся аналитики, которые начинают искать в этом загадочный подтекст, провокацию. Все это ради повышения своих рейтингов", — заявил Дудаев РИА Новости.
Он напомнил, что "Чечня — это обычный регион, где так же, как в любом другом регионе", чиновники снимаются и назначаются.
Ранее Telegram-канал "СКФО Telegraph" написал, что в Чечне якобы произошла попытка покушения на Кадырова. В числе возможных участников называли в том числе Темирбаева, заместителя главы МВД по Чечне Апти Алаудинова.
Алаудинов эту информацию опроверг, заявив публично о намерении судиться с авторами сообщений о его участии в заговоре против Кадырова.
Дудаев ранее посоветовал авторам слухов о покушении на главу Чечни не сочинять "теории о покушении и отравлении", а заняться более важными проблемами.
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