Помощник Кадырова прокомментировал сообщения о кадровых изменениях в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 15 окт — РИА Новости. Помощник главы Чечни по СМИ Ахмед Дудаев призвал не искать "загадочный подтекст" в сообщениях о кадровых изменениях, производимых руководством республики.

Накануне "Новая газета" со ссылкой на источник сообщила, что в Чечне якобы увольняют и задерживают чиновников из окружения главы республики Рамзана Кадырова. В частности, как пишет газета, в числе первых задержали бывшего мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева.

"В Чеченской Республике руководство не может ни уволить, ни назначить, ни провести рокировку среди чиновников. Обязательно найдутся аналитики, которые начинают искать в этом загадочный подтекст, провокацию. Все это ради повышения своих рейтингов", — заявил Дудаев РИА Новости.

Он напомнил, что "Чечня — это обычный регион, где так же, как в любом другом регионе", чиновники снимаются и назначаются.

Ранее Telegram-канал " СКФО Telegraph " написал, что в Чечне якобы произошла попытка покушения на Кадырова. В числе возможных участников называли в том числе Темирбаева, заместителя главы МВД по Чечне Апти Алаудинова.

Алаудинов эту информацию опроверг, заявив публично о намерении судиться с авторами сообщений о его участии в заговоре против Кадырова.