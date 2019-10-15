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РИА Новости

В Госдуму внесли проект об отмене комиссии за переводы внутри банка

13:53 15.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на отмену взимания банковской комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ устанавливает, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при переводе денег гражданами с их банковских счетов на банковские счета других физлиц в этой же организации, не может быть обусловлен открытием этих счетов в ее разных обособленных (внутренних структурных) подразделениях.
"Данная мера направлена на устранение существующей в настоящее время межрегиональной дискриминации потребителей банковских услуг, которая выражается в установлении отдельными кредитными организациями повышенного размера комиссионного вознаграждения за осуществление операций по межрегиональным переводам денежных средств между счетами физических лиц, открытыми в одной кредитной организации, по отношению к внутрирегиональным переводам", - поясняет кабмин.
Поясняется, что в рамках проведенного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ совместно с Минфином и Банком России, а также экспертным сообществом исследования выявлено, что при осуществлении внутрибанковского перевода между различными территориальными зонами банк не создает добавленной стоимости по сравнению с переводами внутри одной территориальной зоны и не оказывает потребителю какой-либо дополнительной услуги.
"В силу этого установление различных комиссий за такие переводы в зависимости от местонахождения получателя перевода (в пределах РФ) свидетельствует о межрегиональной дискриминации потребителя, на устранение которой направлены изменения, предусмотренные настоящим законопроектом", - считает кабмин.
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К положительным эффектам от устранения такой дискриминации правительство относит обеспечение свободы перемещения денежных средств на финансовом рынке РФ за счет ослабления географических барьеров и развитие безналичных платежей за счет повышения их привлекательности у конечного потребителя. При этом у кредитных организаций будет мотивация на оптимизацию своих бизнес-моделей и бизнес-процессов, также ожидают в кабмине.
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