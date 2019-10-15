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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали введение санкций США против Турции

13:52 15.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Санкции США против Турции не будут способствовать урегулированию ситуации, сложившейся на севере Сирии, а лишь еще больше накаляют обстановку в зоне конфликта, мировому сообществу необходимо проявлять сдержанность и мудрость, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.
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Трамп также заявил, что приостанавливает переговоры с Турцией о торговом соглашении и повышает до 50% ввозные пошлины на турецкую сталь.
"Санкции США против Турции не будут способствовать урегулированию ситуации. Со стороны мирового сообщества сейчас необходимо проявление сдержанности и мудрости. Попытки США и Европы еще больше столкнуть интересы конфликтующих сторон и надавить на Турцию путем санкций лишь накаляют обстановку в зоне конфликта", - цитирует Железняка его пресс-служба.
Парламентарий подчеркнул, что ситуация на границе Турции и Сирии требует особого внимания со стороны СБ ООН. По его мнению, необходимо в сжатые сроки усилить попытки влияния на обе стороны конфликта, прекратить кровопролитие и сесть за стол переговоров.
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"Нельзя допустить перерастание операции Турции против террористов в военное противостояние Анкары и Дамаска", - подчеркнул депутат.
Он также отметил, что в России рассчитывают на четкое следование руководства Турции в русле решений СБ ООН и выполнение Анкарой договоренностей о сохранении государственности и территориальной целостности Сирии. "Военная операция Анкары способна обострить ситуацию в регионе, что крайне негативно может отразиться на положении мирного населения. Это повлечет гуманитарную катастрофу и рост числа беженцев с территорий, охваченных военным конфликтом", - добавил Железняк.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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