Курды в Сирии заявили о прекращении поставок гумпомощи

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Международные гуманитарные организации прекратили работу и эвакуировали всех сотрудников с северо-востока Сирии после начала операции турецких ВС, прекращены поставки гуманитарной помощи, заявила во вторник самопровозглашенная курдская автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии.

"Гуманитарная ситуация ухудшилась... на фоне полного прекращения поставок гуманитарной помощи. Все международные организации прекратили работу и эвакуировали своих сотрудников с территорий автономной администрации на северо-востоке Сирии", - говорится в заявлении.

Отмечается, что число вынужденно перемещенных лиц превышает 275 тысяч человек, из них 70 тысяч детей. Многие из беженцев ранены и не могут получить медицинскую помощь из-за прекращения работы медицинских центров.

Администрация призвала ООН, Лигу арабских государств и страны ЕС срочно отправить гуманитарную помощь для беженцев во избежание ухудшения ситуации.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении армии САР на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.

Сирийская правительственная армия уже в понедельник вошла в город Манбидж на севере Сирии, ранее подконтрольный курдской автономной администрации, передает гостелевидение Сирии. По данным СМИ, в понедельник сирийская армия взяла под контроль также город Табка и одноименную базу ВВС, а также ряд населенных пунктов в провинциях Хасеке и Ракка. В городах Хасеке и Камышли в соседней с Раккой провинции на административных зданиях подняты государственные флаги САР. Военный источник РИА Новости сообщил, что армия также вошла в город Айн-Иса.