Видеомост Москва – Таллин – Санкт-Петербург об акции "Бессмертный полк"

3

16 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Таллин – Санкт-Петербург на тему: "Активисты "Молодой гвардии": почему их боятся в Эстонии".