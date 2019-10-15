Видеомост Москва – Таллин – Санкт-Петербург об акции "Бессмертный полк"

Участники в Москве:
- сенатор Константин ДОЛГОВ;
- председатель координационного совета "Молодой Гвардии Единой России" Денис ДАВЫДОВ.
В Таллине:
- член общественного движения "Волонтеры Победы" Анна ГЕРМАНОВИЧ.
В Санкт-Петербурге:
- руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения МГЕР Александр МАЛИКОВ;
- член МГЕР Анастасия КОВЕЗА.
За участие в Эстонии в акции "Бессмертный полк" МВД Эстонии на 10 лет запретил въезд в страну (соответственно, и в Шенгенскую зону) четверым членам организации "Молодая Гвардия Единой России".
С чем в действительности связано такое решение эстонских властей, учитывая, что в самой Эстонии акция "Бессмертный полк" не запрещена?
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- сенатор Константин ДОЛГОВ;
- председатель координационного совета "Молодой Гвардии Единой России" Денис ДАВЫДОВ.
В Таллине:
- член общественного движения "Волонтеры Победы" Анна ГЕРМАНОВИЧ.
В Санкт-Петербурге:
- руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения МГЕР Александр МАЛИКОВ;
- член МГЕР Анастасия КОВЕЗА.
За участие в Эстонии в акции "Бессмертный полк" МВД Эстонии на 10 лет запретил въезд в страну (соответственно, и в Шенгенскую зону) четверым членам организации "Молодая Гвардия Единой России".
С чем в действительности связано такое решение эстонских властей, учитывая, что в самой Эстонии акция "Бессмертный полк" не запрещена?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/