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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Программа обмена между предпринимателями КНР и РФ запущена в Гуанчжоу

13:46 15.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума "Один пояс, один путь"
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 окт - Проект "Россия-Китай: главное". В Южно-Китайском технологическом университете во вторник была запущена программа обмена между молодыми предпринимателями Китая и России на 2019 год.
На протяжении последующих 10 дней 11 представителей предпринимательской деятельности из числа российской молодежи посетят Южно-Китайскую технологическую базу предпринимательства и другие места и пообщаются с молодыми предпринимателями Китая.
Программа обмена была впервые запущена в 2016 году. К 2018 году в 20 городах двух стран было реализовано 29 программ по обмену, в которых приняли участие более 300 китайских и российских молодых предпринимателей и студентов.
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