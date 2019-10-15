Программа обмена между предпринимателями КНР и РФ запущена в Гуанчжоу

На протяжении последующих 10 дней 11 представителей предпринимательской деятельности из числа российской молодежи посетят Южно-Китайскую технологическую базу предпринимательства и другие места и пообщаются с молодыми предпринимателями Китая.

Программа обмена была впервые запущена в 2016 году. К 2018 году в 20 городах двух стран было реализовано 29 программ по обмену, в которых приняли участие более 300 китайских и российских молодых предпринимателей и студентов.