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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали ситуацию с депутатом Герасименко

13:42 15.10.2019 (обновлено: 14:26 15.10.2019)
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© РИА Новости / Александр НатрускинНиколай Герасименко
Николай Герасименко
© РИА Новости / Александр Натрускин
Николай Герасименко. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Снятие неприкосновенности с депутата Госдумы Николая Герасименко нужно для передачи в суд материалов дела о ДТП с его участием, сообщил РИА Новости глава думской комиссии по контролю за доходами депутатов, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба.
"Насколько мне известно, было ДТП, связанное с мотоциклистом. Мотоциклист в него въехал, наш коллега при этом вел себя исключительно порядочно: бросил машину, вышел, помог доехать до Первой градской больницы, потом интересовался его (мотоциклиста. — Прим. ред.) здоровьем и навещал", — сказал Аршба.
Здание Государственной Думы РФ
13:14РИА Новости
ГД рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Герасименко
Он пояснил, для возбуждения против депутатов дел об административных правонарушениях, в отличие от уголовных, разрешение Думы не требуется.

"Поэтому мы получили материал из Генеральной прокуратуры за подписью Юрия Яковлевича Чайки с просьбой дать разрешение о направлении материалов в суд, потому что суд не может по отношению к депутату применить статью или вынести приговор, если он не лишен неприкосновенности на этот момент. Собственно говоря, это процедурный вопрос. Естественно, Государственная Дума, сам Николай Федорович Герасименко не отказывались от сотрудничества с правоохранительными органами, и в этом конкретном случае тоже", — отметил Аршба.

"Суд как решит — либо штраф, либо лишение прав, либо отказ. Тут нет никакой политической подоплеки. Наше уважение к Николаю Федоровичу ни на йоту не уменьшилось и не уменьшится, потому что это заслуженный человек <...> Хочу отметить, все члены комиссии, нас сегодня было 17 человек, единогласно поддержали разрешить перенаправление материалов в суд, чтобы суд определился", — добавил он.
Госдума планирует 24 октября рассмотреть вопрос о снятии неприкосновенности с Герасименко. Как сообщалось, депутат за рулем своего Lexus сбил мотоциклиста и якобы покинул место ДТП. Позже сам Герасименко подтвердил, что стал участником ДТП, однако отметил, что значительных травм никто не получил, а сам он с места происшествия не скрывался.
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Госдума РФНиколай ГерасименкоРоссияПроисшествияПолитика
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