Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T13:42Z
https://ria.ru/20191015/1559808905.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155616/47/1556164737_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_0a82c2824ff2c6c0341eb13020fd2b96.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Слуцкий прокомментировал введение санкций США против Турции

13:42 15.10.2019
344
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным Леонид Слуцкий назвал американские санкции против Турции примером "внутриполитических разборок" в США.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.
Сирийская армия
13:30Война в Сирии
Сирийская армия взяла под контроль Манбидж и его окрестности
Трамп также заявил, что приостанавливает переговоры с Турцией о торговом соглашении и повышает до 50% ввозные пошлины на турецкую сталь.
"США превратили санкционный механизм не только в инструмент диктата на внешней арене, но и в средство внутриполитических разборок. Рестрикции против Турции являются ярким тому примером. Стоило в Конгрессе прозвучать критике действий Трампа в Сирии с одновременными обвинениями в "успокоении" Эрдогана, как президент США подписывает указ о введении санкций против Анкары", - сказал Слуцкий журналистам.
Он также выразил сомнения в том, что санкции США достигнут заявленной цели и смогут повлиять на проведение операции "Источник мира" в Сирии. "Санкции вообще редко работают в политическом направлении. Скорее, они служат дополнительным элементом воздействия Вашингтона в недобросовестной конкурентной борьбе", - сказал Слуцкий.
"Что касается сирийского урегулирования, здесь важно продолжать путь диалога, проведения начатых конституционных процессов при соблюдении международно-правовых норм, суверенитета и территориальной целостности Сирии", - также сказал он.
Лагерь для беженцев в Килисе, Турция
12:25Война в Сирии
Эрдоган заявил, что Турция вернет в Сирию в два этапа три миллиона беженцев
100004
Обсудить 0
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииЛеонид СлуцкийДональд ТрампГосдума РФСШАВ мире
Рекомендуем
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
В Госдуме прокомментировали введение санкций США против Турции
РИА
Новости
Военная полиция в России
Российская военная полиция патрулирует линию соприкосновения Сирии и Турции
Молодая пара
Эксперт назвал число половых партнеров у россиян до вступления в брак
Новый государственный секретарь Великобритании по выходу из Европейского союза Доминик Рааб покидает Даунинг-стрит. 9 июля 2018
МИД Британии: Турция "подыгрывает" России и Асаду, проводя операцию в Сирии
Лента
новостей
Американский военный бронеавтомобиль в районе сирийско-турецкой границы
Американские военные покинули базы в районе сирийского Манбиджа
Бойцы курдских отрядов самообороны в Сирии
Курды в Сирии заявили о прекращении поставок гумпомощи
Сирийская армия
Сирийская армия взяла под контроль Манбидж и его окрестности
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Пристайко назвал три "красные линии" в урегулировании конфликта в Донбассе
Николай Герасименко
В Госдуме прокомментировали ситуацию с депутатом Герасименко
Александр Винник
Суд Греции рассмотрит дело россиянина Винника 6 ноября
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали задержание россиянки Богачевой в Минске
Лагерь для беженцев в Килисе, Турция
Эрдоган заявил, что Турция вернет в Сирию в два этапа три миллиона беженцев
Президент США Дональд Трамп
Косачев прокомментировал введение Минфином США санкций против Турции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:18В Чебоксарах поймали гулявшего по улицам медведя
15:18Госдума приняла в I чтении проект о материальной ответственности военных
15:17RT подарил ушанку Пласидо Доминго
15:16Адвокат: осужденных за подготовку диверсий в Крыму украинцев обменяют
15:15Полиция задержала троих мужчин, привязавших жителя Архангельска к столбу
15:13Медведев поручил Минприроды и МЧС совместно улучшить авиалесоохрану
15:12Путин 16 октября проведет совещание по ликвидации последствий паводков
15:11В Москве из-за предмета, похожего на гранату, эвакуировали детский сад
15:09Власти востока Ливии заявили о вмешательстве в конфликт Турции и Катара
15:08Медведев раскритиковал чиновников за бесконечный поток бюрократии
15:07Путин отметил, как похорошел Абу-Даби
15:06Украинский министр рассказал о прибыли от ж/д сообщения с Россией
15:02Рост цен на авиабилеты может выйти за пределы инфляции, сообщили в ФАС
15:01МИД Катара назвал причины напряженных отношений с Саудовской Аравией
15:00В России в этом году аннулировали более 35 тысяч водительских удостоверений
14:58Сторонники независимости Каталонии продолжают блокировать дороги
14:54В Сербии прокомментировали ход строительства газопровода "Турецкий поток"
14:54Защита осужденной в России израильтянки связала ее приговор с делом Буркова
14:53В ЛНР назвали возможные причины активизации украинских силовиков в Донбассе
14:48"Росатом" и корпорация по атомной энергии ОАЭ договорились о сотрудничестве
Лента новостейМолния