Слуцкий прокомментировал введение санкций США против Турции

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным Леонид Слуцкий назвал американские санкции против Турции примером "внутриполитических разборок" в США.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.

Трамп также заявил, что приостанавливает переговоры с Турцией о торговом соглашении и повышает до 50% ввозные пошлины на турецкую сталь.

"США превратили санкционный механизм не только в инструмент диктата на внешней арене, но и в средство внутриполитических разборок. Рестрикции против Турции являются ярким тому примером. Стоило в Конгрессе прозвучать критике действий Трампа в Сирии с одновременными обвинениями в "успокоении" Эрдогана, как президент США подписывает указ о введении санкций против Анкары", - сказал Слуцкий журналистам.

Он также выразил сомнения в том, что санкции США достигнут заявленной цели и смогут повлиять на проведение операции "Источник мира" в Сирии. "Санкции вообще редко работают в политическом направлении. Скорее, они служат дополнительным элементом воздействия Вашингтона в недобросовестной конкурентной борьбе", - сказал Слуцкий.