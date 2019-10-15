Российская военная полиция патрулирует линию соприкосновения Сирии и Турции

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российская военная полиция патрулирует линию соприкосновения правительственных войск и турецкой армии на севере Сирии, сообщает во вторник Минобороны РФ.
Этому предшествовала передислокация американских военных из этого района и занятие Манбиджа и близлежащей территории войсками Сирии.
"Российская военная полиция продолжает патрулировать северо-западные границы округа Манбидж вдоль линии соприкосновения вооруженных сил САР с вооруженными силами Турции. Организовано взаимодействие с турецкой стороной", - говорится в релизе.
Правительственная армия "установила полный контроль" над городом Манбидж и близлежащими населенными пунктами, отмечается в релизе.
Манбидж – крупный город на севере Сирии в провинции Алеппо, до последнего времени его патрулировали американские войска, а контролировали курды.
В контексте военной операции Турции "Источник мира" СМИ писали, что турки и лояльная им сирийская оппозиция начали наступление на Манбидж, но осведомленные источники РИА Новости эту информацию опровергали.
Президент Турции Тайип Эрдоган в этой связи заявлял, что в планах турецкой армии - передать Манбидж "его настоящим арабским хозяевам". А накануне сирийское государственное телевидение объявило, что правительственные войска уже вошли в город.