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РИА Новости
Война в Сирии

Российская военная полиция патрулирует линию соприкосновения Сирии и Турции

13:40 15.10.2019
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© Фото : Минобороны РФВоенная полиция в России
Военная полиция в России
© Фото : Минобороны РФ
Военная полиция в России. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российская военная полиция патрулирует линию соприкосновения правительственных войск и турецкой армии на севере Сирии, сообщает во вторник Минобороны РФ.
Этому предшествовала передислокация американских военных из этого района и занятие Манбиджа и близлежащей территории войсками Сирии.
"Российская военная полиция продолжает патрулировать северо-западные границы округа Манбидж вдоль линии соприкосновения вооруженных сил САР с вооруженными силами Турции. Организовано взаимодействие с турецкой стороной", - говорится в релизе.
Правительственная армия "установила полный контроль" над городом Манбидж и близлежащими населенными пунктами, отмечается в релизе.
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Манбидж – крупный город на севере Сирии в провинции Алеппо, до последнего времени его патрулировали американские войска, а контролировали курды.
В контексте военной операции Турции "Источник мира" СМИ писали, что турки и лояльная им сирийская оппозиция начали наступление на Манбидж, но осведомленные источники РИА Новости эту информацию опровергали.
Президент Турции Тайип Эрдоган в этой связи заявлял, что в планах турецкой армии - передать Манбидж "его настоящим арабским хозяевам". А накануне сирийское государственное телевидение объявило, что правительственные войска уже вошли в город.
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