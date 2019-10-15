Эксперт назвал число половых партнеров у россиян до вступления в брак

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Женщины до вступления в брак имеют 1-2 половых партнера, мужчины - 6-8, частая смена партнеров нередко приводит к заражению различными инфекциями, что ведет к развитию различных заболеваний, заявил главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.

"Если у женщин до брака в среднем 1-2 половых партнера, то у мужчин 6-8", - сказал Аполихин журналистам.

Он уточнил, что от "сексуального дебюта" до вступления в брак среднем проходит более 10 лет.