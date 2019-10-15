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РИА Новости

Эксперт назвал число половых партнеров у россиян до вступления в брак

13:39 15.10.2019 (обновлено: 13:51 15.10.2019)
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© Depositphotos / konradbakМолодая пара
Молодая пара
© Depositphotos / konradbak
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Женщины до вступления в брак имеют 1-2 половых партнера, мужчины - 6-8, частая смена партнеров нередко приводит к заражению различными инфекциями, что ведет к развитию различных заболеваний, заявил главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.
"Если у женщин до брака в среднем 1-2 половых партнера, то у мужчин 6-8", - сказал Аполихин журналистам.
Он уточнил, что от "сексуального дебюта" до вступления в брак среднем проходит более 10 лет.
Частая смена партнеров, по словам эксперта, может приводить к заражению инфекциями, передающимися половым путем, что в свою очередь способно вызывать различные заболевания, в том числе бесплодие.
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