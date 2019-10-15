Суд Греции рассмотрит дело россиянина Винника 6 ноября

АФИНЫ, 15 окт – РИА Новости. Суд Греции 6 ноября рассмотрит ходатайство об отмене всех прежних решений в отношении россиянина Александра Винника, арестованного в июле 2017 года по запросу США, сообщил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.

США обвинили Винника в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Россиянин находится в заключении без обвинительного приговора суда с июля 2017 года, хотя греческая конституция запрещает держать в тюрьме более 18 месяцев.

По словам адвоката, защита требует отмены решений в связи с изменением греческого законодательства, по которому "теперь необходимо наличие пострадавшего". "А его нет в этом деле", - заметил Мусатов.

Он рассказал, что запланированное на октябрь заседание "было отложено на 6 ноября", при этом сменился состав суда.

"Заявление об отмене ранее вынесенных решений имеет серьезную юридическую основу в связи с изменением законодательства, уголовно-процессуального кодекса Греции. Подобного рода истории уже рассматриваются судами в сторону подсудимых, уже есть судебная практика. Поэтому поданное заявление достаточно сложное для греческого правительства, поскольку придется либо совсем уж черное на белое менять, либо отменять решения. Поэтому греки выбрали позицию греческую – ничего не решать, затянуть по времени как можно дольше", - пояснил Мусатов.

"Было принято решение рассматривать дело Александра тем же составом суда, который его раньше осуждал. Была подана жалоба. Если бы эти же судьи принимали решение, которое нас не устраивало, они рисковали вплоть до своей карьеры. Председатель состава суда приняла решение о самоотводе, остальные судьи сделали то же самое. Это беспрецедентно. Мотив был выбран уникальный – конфликт судей с греческим адвокатом Зоей Константопулу", - продолжил Мусатов.

Теперь, считает он, у процесса появилось будущее. "Мы знаем, что прокуратура хочет выступить с заявлением о том, что данное дело неподсудно судьям Верховного суда. Они не хотят, чтобы дело рассматривалось – никаким образом, ни при каких обстоятельствах. Потому что если начнется рассмотрение, придется отменять решения. Они вынесены в соответствии со старым законом, который отменен. Есть судебная практика в Греции об отмене всех решений. Если будет вынесено иное решение, то вопросы дискриминации российских граждан в Греции будут явными", - сказал адвокат.