Ростуризм призвал учитывать ситуацию в Барселоне при планировании поездок

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Ростуризм призвал учитывать информацию о манифестациях в Барселоне при планировании поездок в регион, сообщается на сайте ведомства.
Как отмечают в Ростуризме, в период с 14 по 18 октября в Барселоне ожидается манифестация сторонников независимости Каталонии, в связи с чем предполагаются повышенные меры безопасности и ограничение движения транспорта.
"Ростуризм просит учитывать данную информацию при планировании поездок в указанный регион, а также следить за официальной информацией на сайтах ведомств", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщала газета Periodico, по меньшей мере 45 рейсов отменены во вторник из барселонского аэропорта "Эль-Прат", где накануне произошли столкновения полиции с протестующими против решения Верховного суда Испании в отношении каталонских политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.