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РИА Новости

Ростуризм призвал учитывать ситуацию в Барселоне при планировании поездок

13:37 15.10.2019 (обновлено: 15:01 15.10.2019)
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© AFP 2019 / Lluis GeneИспанские полицейские проходят мимо пассажиров, ожидающих в аэропорту Эль-Прат в Барселоне
Испанские полицейские проходят мимо пассажиров, ожидающих в аэропорту Эль-Прат в Барселоне
© AFP 2019 / Lluis Gene
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Ростуризм призвал учитывать информацию о манифестациях в Барселоне при планировании поездок в регион, сообщается на сайте ведомства.
Как отмечают в Ростуризме, в период с 14 по 18 октября в Барселоне ожидается манифестация сторонников независимости Каталонии, в связи с чем предполагаются повышенные меры безопасности и ограничение движения транспорта.
"Ростуризм просит учитывать данную информацию при планировании поездок в указанный регион, а также следить за официальной информацией на сайтах ведомств", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщала газета Periodico, по меньшей мере 45 рейсов отменены во вторник из барселонского аэропорта "Эль-Прат", где накануне произошли столкновения полиции с протестующими против решения Верховного суда Испании в отношении каталонских политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.
Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
12:15РИА Новости
Сообщений о пострадавших россиянах у аэропорта в Барселоне не поступало
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Беспорядки в КаталонииРостуризмБарселонаРоссияИспанияВ мире
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