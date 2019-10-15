Ростуризм призвал учитывать ситуацию в Барселоне при планировании поездок

Испанские полицейские проходят мимо пассажиров, ожидающих в аэропорту Эль-Прат в Барселоне

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Ростуризм призвал учитывать информацию о манифестациях в Барселоне при планировании поездок в регион, сообщается на сайте ведомства.

Как отмечают в Ростуризме, в период с 14 по 18 октября в Барселоне ожидается манифестация сторонников независимости Каталонии, в связи с чем предполагаются повышенные меры безопасности и ограничение движения транспорта.

"Ростуризм просит учитывать данную информацию при планировании поездок в указанный регион, а также следить за официальной информацией на сайтах ведомств", - говорится в сообщении.