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РИА Новости

ВСУ разместили технику вблизи участка отвода сил в Донбассе, заявили в ДНР

13:37 15.10.2019 (обновлено: 14:37 15.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские силовики разместили бронетехнику в районе участка разведения сил у Петровского в Донбассе, подвозят личный состав и боеприпасы, заявил во вторник журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань.
По его словам, украинские силовики усилили активность на участке разведения сил в районе Петровского.
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"В районе Богдановки (под контролем Киева – ред.) отмечено скрытное размещение двух БТР, одной бронированной разведывательно-дозорной машины, а также трех грузовиков "Урал", осуществляющих подвоз личного состава, строительных материалов и боеприпасов", - заявил Астрахань.
По его словам, чтобы скрыть нарушения на участке разведения сил, украинские силовики используют средства радиоэлектронной борьбы для подавления сигнала связи беспилотников ОБСЕ.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
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На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны конфликта в Донбассе договорились возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были начать 9 октября. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.
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