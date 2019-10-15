В СПЧ будут выяснять обстоятельства задержания россиянки Богачевой в Минске

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод сообщил, что будет разбираться с обстоятельствами задержания россиянки Анны Богачевой, попавшей под санкции США по делу "о вмешательстве" в выборы, в Минске, а также отметил, что планирует предложить главе СПЧ Михаилу Федотову обратиться к белорусскому послу в России Владимиру Семашко и госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Богачева, попавшая под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержана в Минске. По словам источника, россиянка была задержана в гостинице в Минске позавчера около 22 часов, с ней были муж и маленький ребенок – ехали отдыхать. Адвокат Богачевой утверждает, что девушку задержали по запросу США в рамках дела "о вмешательстве". По словам источника, задержанная уже связалась с консульством РФ в Белоруссии. Правоохранительные органы Белоруссии пока не подтверждают информацию о ее задержании.
"Будем разбираться. Сейчас главное понять, в каких условиях содержится Богачева, есть ли у нее возможность воспользоваться адвокатом. Со своей стороны будем наблюдать за этой ситуацией. ... Буду предлагать председателю Совета Михаилу Федотову подписать обращение на имя посла Республики Беларусь в РФ, а также стоит обратиться к госсекретарю Союзного государства Рапоте о том, чтобы прояснили, на каком основании задержана гражданка России и какова ее дальнейшая судьба", - сказал РИА Новости Брод.
Правозащитник добавил, что сейчас он планирует связаться с посольством РФ.
"В принципе, возникает сразу несколько вопросов. Во-первых, почему на территории Белоруссии, которая является частью Союзного государства, сработал запрос Соединенных Штатов Америки. А во-вторых, казалось бы, что по делу о якобы вмешательстве РФ в американские выборы поставлена окончательная точка, поскольку было выступление уже бывшего генерального прокурора США, который не нашел никаких признаков вмешательства и никто эти доказательства не представил", - отметил он.