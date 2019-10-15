В Сирии и Ливане вспыхнули мощные лесные пожары

ДАМАСК, 15 окт – РИА Новости. Власти Ливана и Сирии вторые сутки борются с сильными лесными пожарами, ситуация обострилась в связи с погодными условиями – жарой и усилением ветра, передают во вторник арабские СМИ.

В Ливане огнем охвачены горные леса в районе Мешреф (к югу от столицы Бейрута) и ряде других приморских деревень, сообщает ливанский новостной портал Naharnet

"За несколько десятков лет в Ливане не происходило подобного", - цитирует портал главу сил гражданской обороны страны генерала Раймона Хаттара. В ночь на вторник из некоторых пострадавших районов были эвакуированы жители, сообщила гражданская оборона.

К утру вторника к борьбе с огнем в Ливане подключился Кипр, заявила глава МВД Ливана Райя аль-Хасан. Кипр ведет тушение пожаров с воздуха, сбрасывая воду на очаги возгорания в районе Мешреф, сообщает портал.

Еще один сильный пожар вспыхнул утром во вторник в районе Метн, расположенном в 15 километрах от Бейрута. К тушению подключились военные вертолеты и силы гражданской обороны.

В Сирии основные очаги возгорания зарегистрированы в понедельник в трех провинциях северо-западной части страны – Хомсе, Тартусе и Латакии. Для оказания помощи в тушении туда переброшены пожарные бригады из южных провинций, сообщает гостелеканал Ikhbariya . Только в провинции Тартус зарегистрировано 55 очагов возгорания, все они находятся в удалении от жилых районов, передает телеканал со ссылкой на губернатора провинции. "Большая часть пожаров потушена, мы боремся с оставшимися", - заявил губернатор.

Причиной сильных пожаров, как и в соседнем Ливане, стали "погодные условия, в том числе сильный ветер", уточнил он. Температура в Бейруте в понедельник превысила рекордные для октября 35 градусов, в Сирии термометры показывают выше 30 градусов.

В провинции Хомс "большинство пожаров локализовано на 80% усилиями служб гражданской обороны и пожарных", передает агентство SANA со ссылкой на губернатора провинции. Местная администрация обещает полностью справиться с пожарами в течение ближайших часов.