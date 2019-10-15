Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Правоохранители задержали в Челябинске троих подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, сообщила " Правоохранители задержали в Челябинске троих подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, сообщила " Комсомольская правда-Урал " со ссылкой на источники в силовых структурах.

Об исчезновении Каторгиной стало известно 11 октября. Она пропала после того, как поехала показывать свою машину потенциальному покупателю. Позже волонтеры нашли тело девушки. Автомобиль, который она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков.

По данным издания, подозреваемые – двое мужчин и женщина представились покупателями транспортного средства. Женщина заявила, что не сможет сама приехать посмотреть авто из-за беременности, но Каторгина отправилась на встречу, на которой ее зарезали и закопали в окрестностях частного сектора.