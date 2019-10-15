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РИА Новости

Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины

13:32 15.10.2019 (обновлено: 15:07 15.10.2019)
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© Фото : страница Ксении Каторгиной в "ВКонтакте"Ксения Каторгина
Ксения Каторгина
© Фото : страница Ксении Каторгиной в "ВКонтакте"
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Правоохранители задержали в Челябинске троих подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, сообщила "Комсомольская правда-Урал" со ссылкой на источники в силовых структурах.
Об исчезновении Каторгиной стало известно 11 октября. Она пропала после того, как поехала показывать свою машину потенциальному покупателю. Позже волонтеры нашли тело девушки. Автомобиль, который она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков.
По данным издания, подозреваемые – двое мужчин и женщина представились покупателями транспортного средства. Женщина заявила, что не сможет сама приехать посмотреть авто из-за беременности, но Каторгина отправилась на встречу, на которой ее зарезали и закопали в окрестностях частного сектора.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Суд вынесет меру пресечения подозреваемым в течение двух дней. Полицейские также проверяют их возможную причастность к другим преступлениям.
Ксения Каторгина
11:08РИА Новости
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
21675628429
Обсудить 48
Убийство Ксении Каторгиной в ЕкатеринбургеЧелябинскЕкатеринбургПроисшествия
Популярные комментарии
О да, как быстро!!! Публично пожалуйста, мы хоти видеть этих троих недолюдей, мы хотим знать где они будут гнить остаток своих никчемных дней!!!!!!
15 октября, 13:36
Александр Русский
15500105
вот для таких случаев следует вернуть смертную казнь
15 октября, 14:03
Светлана рррррр
14500003
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В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
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